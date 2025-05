Vučić: Pritisak koji se vodi spolja protiv Republike Srpske težak i nepodnošljiv

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je velika briga svakoga u rukovodstvu Srbije zbog situacije u Bosni i Hercegovini, posebno oko Republike Srpske i istakao da je pritisak koji se vodi spolja "težak i nepodnošljiv".

"Sankcije su uvedene čak i protiv unučeta (Milorada) Dodika koji je tada imao dve godine. Poklon njemu od 1.500 maraka ili evra je u nekoj banci zamrznut", rekao je Vučić za Javni servis na pitanje o Republici Srpskoj i nedavnim razgovorima u vezi sa Dejtonskim sporazumom.

Prema njegovim rečima, kada imate odluke nekoga spolja nemate mogućnost za ozbiljan dijalog.

"Srbija će pružati pun doprinos opstanku Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija će dati sve od sebe da se sačuva i mir, i stabilnost i uticati na to. Koliko god možemo da utičemo, da se to ne naruši, ali da li tu ima pravde, nema. I na to moramo takođe da naviknemo i da to očekujemo u budućnosti", rekao je Vučić.

