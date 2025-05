Krkobabić za Pink: Tužilaštvo je trebalo javnosti da objasni su uhapšene osobe u Novom Sadu pokušale da ruše državno-pravni poredak i državu

Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je odluku da pusti iz pritvora još tri osobe koje su osumnjičene za pokušak rušenja režima , sa druge strane u pritvoru si i dalje simpatizeri SNS-a zato što su branili svoje stranačke prostorije od nasilnih blokadera.

Potpredsednik PUPS-Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe ove partije Stefan Krkobabić rekao je uz Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je tada tužilaštvo trebalo da javnosti saopšti da su uhapšene osobe koje su pokušale da ruše državno-pravni poredak i državu i da je došlo do pokušaja državnog udara.

- Da je tada državni tužilac izašao i to tako objasnio, mi danas ne bismo morali da pojašnjavamo i objašnjavamo , pošto niko to nije objansio mi danas imamo priču kako im se krše ljudska prava zato što su pritvoreni pa onda oni štrajkuju glađu, a niko ne spominje zašto su oni stvarno uhapšeni i da su oni planirali državni udar sa podrškom delova vojske - rekao je Krkobabić.

On je dodao da je logično da posle toga neko bude uhapšene ali i da nam se neko obrati.

Gospođa Zagorka Dolovac na čeku je tužilaštva od 2011. godine i do sada se ni jednom nijednom nije javno oglasila.

Ljubiša Ristić, reditelj rekao je da je ovo obrazac i da se to stalno dešava.

- Od paljenja Skupštine, ubistva premijera u svakom krupnom događju te vrsti ponavlja se isti obrazac, unište se dokazi, sruši se kuća u Šilerovoj i svaki put se unište dokazi i tužilac ne izađe ne reši tu stvar, pa imate to i sa nadstrešnicom, zašto je sklonjeno sve to pre negpo štpo je završena istraga kako je to sve palo - rekao je Ristić.

O nje dodao da se kod nas radi aktivno na sklanju dokaza i zataškavanju istine kako bi se onemogućila istraga.

Krkobabić je rekao da je ovde na delu obojena revolucija.

- Matrica je uvek ista radi se o politizaciji i nije bitno da li se koriste studenti, advokati , sve se svodi na politiku sa ciljem nasilne promene vlasti - rekao je Krkobabić.

On je dodao da je neko odreagova na vreme ne bismo imali priče o zvučnom topu i ostalih stvari koje su služile da se podigne nivo tenzija u društvu.

- Živimo u periodu koji je obeležen obojenom revolucijom gde imate aktere koji žele da sruše legitimno izabranu vlast - zaključio je Krkobabić

Autor: Dalibor Stankov