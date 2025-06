'Ceo sistem ćemo menjati' Vučić zamolio studente kojii žele da uče da ne započinju štrajk glađu: 'Nemojte sebe da ugrožavate'

Studenti koji žele da uče razgovarali su danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon čega će odlučiti i saopštiti svoju finalnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu.

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović izjavio je ranije da će nakon sastanka s Vučićem saopštiti finalnu odluku da li će stupiti u ranije najavljen štrajk glađu.

Vučić je tražio da mu pre svega iznesu šta se sve promenilo za sve ovo vreme.

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović zahvalio se u ime svih studenata iz Pionirskog parka.

- Hvala vam na pozivu. Pre svega, da vam se zahvalimo u ime svih studenata iz Pionirskog parka koji 89 dana borave tamo po kiši, po zimi, po snegu koji je bio i sada po suncu. Sada kada će temperature da prelaze i 30 stepeni. Nemojte da se ljutite na nas. Mi vas mnogo poštujemo i znamo da smo ponekad možda i dosadni, ali mi tražimo od vas samo da se školujemo. I kada pogledate mesece koji su iza nas, fakulteti su nam blokirani. Mi ne možemo, kao što ste videli, da idemo na naše fakultete da učimo, da se obrazujemo. Oni su nam uništili godinu dana. Godinu dana koja je nenadoknadiva. Naši kolege iz regiona, kada pogledate, imaju sve vreme pravo na školovanje. Oni se školuju. I daleko idu napred dok mi ostajemo iza njih. Kada pogledamo tek Evropu. Tako da mi veoma stagniramo.

- U prošloj akademskoj godini na mom fakultetu, kolega se godine i ja smo napisali jedan naučno-istraživački rad na temu anatomske variacije u završetku desne i leve korone i njihovog kliničkog značaja i prezentovali to na jednom studentskom kongresu sa međunarodnim učešćem. Ove godine smo prijavili rad na temu, odnosno prijavili smo se da pišemo rad na temu komparativne studije detekcije miokardnog premošćavanja analizom različitih metoda i trebali smo sve ovo vreme da pišemo taj rad, ali anatomski institut na mom fakultetu je blokiran. Te nismo uspeli da pišemo taj rad i samim tim da ga prezentujemo na opet međunarodnom kongresu da se takmičimo sa našim vršnjacima u pisanju tih naučnih radova. Tako da ovo ostavlja ogromne posledice po sve nas. I mi jednostavno pokušavali smo da pišemo e-mailove i pisma, kao što znate, niko na njih nije odgovarao.

- Pokušali smo potom i sa krivičnim prijavama. Pisali smo ih, podnosili, nema efekta. Pričali smo i sa evropskom komesarkom Kos. Iako smo se, da kažem, makar malo ponadali, ni to nije imalo efekta. Jednostavno, mi više ne vidimo kuda. Mi ne želimo da u fokusu bude ko je za koga. Mi želimo da znanje bude u fokusu. To je jedino što treba. I svedoci smo da su i ljudi na vlasti, ali i mi studenti koji želimo da učimo, da smo apsolutno poštovali sve principe demokratije i uvažavali ih potpuno, ali nas ne uvažavaju. Zato smo se odlučili na štrajk glađu.

Vučić je potom pitao Vladimira Balaća da prokomentariše dešavanja u Novom Sadu kada mu nije omogućeno da uđe na fakultet.

- Jednostavno, došao sam u Novi Sad na svoj fakultet kada sam video da će se u petak održati diskusija profesora i studenata u blokadi. Tema diskusije bi bila odluka Nastavno-naučnog veća da se vratimo na fakultete. I ja kao student koga to pitanje zanima, jednostavno sam hteo da dođem i da vidim šta će biti sa našom nastavom. Kako će se realizovati, da li će se realizovati, pošto su neki profesori najavili da ih online nastava ne interesuje, da ne žele da je drže. I ja sam prosto kao student hteo da prisustvujem, da čujem šta će biti, jer to me zanima. Došao sam uredno, stao sam u red, red je bio poprilično dugačak, sačekao sam svoj red da uđem u zgradu. Pred ulazom u zgradu predao sam indeks jednom kolegi koji je utvrdio da sam student, da sam student tog fakulteta.

- Uzimaju, proveravaju indekse kao ličnu kartu. Tako je, tako je. I onda on kaže ovom sledećem, taj i taj je stigao. Tako je. Možeš da pustiš ovog, ne možeš da... Apsolutno je tako. Čak i ako nisam bio dužan da im predam indeks, ja sam im predao da ne bih pravio problem, da bih mogao normalno da uđem na fakultet. I kao što ste videli nisu mi dozvolili. Kada sam bio pred samim ulazom zgrade, koleginica koja mi nije dala da uđem počela je da doziva, da viče i dozvala je ostale kolege sa fakulteta da joj se pridruže u nameri da meni ne dozvole kao redovnom studentu, kao slobodnom građaninu da uđem na moj fakultet. Ja sam redovan student koji svoje akademske obaveze sve završava u roku.

Potom je i Luka Lalošević izneo svoje iskustvo.

- Kao što ste mogli da vidite, sve ostale su pustili kolege, samo meni nisu dozvolili da uđem na fakultet. Sve ostale su pustili, meni nisu dozvolili. I na kraju, to se i na snimku i ne vidi koji je u medijima, na kraju su me okružili. Na kraju su me okružili, šta sam sad ja? Ja sam pokušao razumno da nađem kompromis, da mi dozvole da uđem. Oni nisu želeli. Kaže plenum ti izglasa crveni karton, na crnoj si listi. Ne možeš ti da uđeš na svoj fakultet jer si na crnoj listi. Plenum izglasa. Kada sam je pitao koleginicu ko je plenum, ona je rekla institucija čije mi naređenja slušamo. Kakva institucija? Ko meni može da zabrani da ja uđem na moj fakultet? I da ne bih pravio veći, mislim da ne bih pravio problem, da ne bi to otišlo na neki viši nivo. Ja sam se okrenuo i otišao. Šta sam mogao da uradim? Zajedno sa jednom koleginicom sam otišao na fakultet, prosto da vidimo stanje na fakultetu, šta se dešava na fakultetu i ko nam zapravo zabranjuje da na isti fakultet idemo.

- Nikada ranije na Fakultetu političkih nauka, pre ovih blokada, nije bio slučaj, niti praksa, da se studenti proveravaju na ulazu. Dakle, studentima je bio omogućen ulaz na fakultetu, da normalno polažu svoje ispite, kolokvijume, vežbe, ali ne samo to, nego da idu na tribine, radionice, debate. Dakle, sve ono što se redovno dešava na fakultetu, to što već šest ili sedam meseci nije slučaj, nije praksa. Došli smo... I kad si ulazio, isto je bilo, pretpostavljamo. Tako je, mi smo došli tamo. Bilo je sedmoro kolega. Dakle, sedmoro kolega je blokiralo rad fakulteta, koji broji skoro četiri hiljade studenata. Oni su nas tražili indeks ili bilo kakav dokaz da smo studenti tog fakulteta, iako nas vrlo dobro poznaju. Dakle, znaju naše ime i prezime, i godinu studija, i smer. Dakle, znaju nas odranije. Rekli su da je to odluka plenuma, da svako mora da se legitimizuje na ulazu. Mi smo rekli da smo mi studenti tog fakulteta i da imamo pravo da uđemo. I da nam ne treba niti bilo kakav razlog. Dakle, ali i rekli smo im, želimo da vidimo stanje na fakultetu, imamo pravo da uđemo na fakultet, plaćamo školarinu, naš novac se troši za naše obrazovanje i nemate pravo da nas sprečavate da uđemo na naš fakultet. Međutim, oni su bili uporni u tome, nisu nam dopustili da uđemo. Mi, naravno, nismo želeli da bilo koga provociramo niti dolazimo u bilo kakvu vrstu sukoba. I kada smo videli da jednostavno ne možemo da uđemo na fakultet, kao i Vlada, jednostavno smo se okrenuli i izašli napolje. I nama je zaista jako žao zbog toga. Mi smatramo da svim studentima treba da bude omogućen ulaz na svoj fakultet i polaganje svih ispita.

Vučić: Moraćemo da se menjamo

Vučić im se zahvalio i potom rekao "da ćemo mi morati samio sebe da menjamo".

- Nažalost, kada sam uzeo brojeve da vidim koliko novca izdvajamo, o čemu niko ne brine jer ljudi u Srbiji retko doživljavaju državu kao ćup iz kojeg samo treba da vade pare, da država treba sve da obezbedi svima, nikada nije dovoljno i uvek se kuka i traži da država obezbedi više - rekao je Vučić.

On je rekao da država daje za univerzitet 54,8 milijardi dinara za visoko školstvo.

- Kada uzmete u obzir da je studenata na budžetu 99.900 i nešto, dakle 100.000 dece mladih ljudi je na budžetu, i da ne kažete da je sve to direktno za te studente, izračunaćete da oko 4.000 evra mi plaćamo po studentu. Naravno da troškovi fakulteta sa svim plaćanjem profesora i svih ostalih nisu ni približno ti koliko država plaća. Dakle, država za svakog studenta na budžetu, da ljudi ne misle to, mi plaćamo uspeh onih koji uče. Svake godine platimo najmanje 4.000, računajući 4.710 ako se ne varam, ali računajte svakako 4.000 evra svake godine država plati za svakog studenta. To fakulteti uzimaju, naravno na tome zarađuju najveći novac, od toga najvećim delom žive i zato su sada zabrinuti. Neću da pričam o svemu ostalom, dakle, primanjima koje imaju i tako dalje. Mi ćemo ovo morati da promenimo i neće to biti lag proces, neće biti ni jednostavan, neće biti ni kratak. Daću sve od sebe da do kraja svog mandata, to je još ne pune dve godine, godina i po dana, da pokušamo da promenimo svoje navike, da pokušamo da razumemo da mi moramo da budemo drugačiji, da mora da se poštuje rad, da odustanemo od anarho-liberalnih ideja, ideja socijalističkog samoupravljanja, u kojem neko samo zato što je tako zamislio ima pravo da traži šta hoće i da pri tome oduzima prava drugima. Žao mi je kroz šta ste sve morali da prođete, ali ste vi monasi, već ste ljudi i možete to da podnesete - istakao je Vučić.

Kako je rekao po tom pitanju moraćemo da pružimo veću podršku privatnim fakultetima.

- Sada vam je jasno zašto neki nisu hteli da dođu bolji fakulteti, koji bi ih na tržištu uništili. Sada dolazi vreme za odgovornost, sagledavanju problema sa kojima smo se suočili - rekao je Vučić.

- Naravno, ima i veoma dobrih profesora, čak i onih koji su bili na strani blokadera, koji danas razumeju šta su počinili, u čemu su učestvovali, i ne varujući nam da će to sve u takve stvari da se izrodi. Ali dobro, to je... kasno je kajanje. I... mnogi od njih misle da neće biti vremena za odgovornost, vi ćete videti kako. Vi ćete videti kako. I juče ste videli... da je više vas bilo u Pionirskom parku nego na svim mostovima u Beogradu zajedno -rekao je vučić i dodao:

- Tako da... polako ljudi počinju da se bave svojim životima i dobro razumeju i frizeri, i obućari, i poslastićari, i... oni koji imaju kafane, restorane, hotele, da su im poslovi uništeni, da im je sve uništeno, tako da bi da se vrate u normalan život. Moja molba vama je... iako ja znam da ste i vi to saznali, da je plan blokadera bio, oni su verovali da će juče izaći na nivou Srbije 500 hiljada ljudi, koliko je ono tačno? 32, 419 celu Srbiju, manje od hiljadu po velikim gradovima po kojima su se organizovali prosečno. Koliko je to? Osam stotina onda prosečno po gradovima. Sve u svemu tužni skupovi, ali su planirali za, naravno, uzurpiranje izbornog procesa, im je jasno šta će narod reći i o Zaječaru i Kosjeriću, da organizuju i grupno gladovanje i ne znam ja kakve trikove. Njihova ideja je bila, imamo to i audiosnimak, da grupno gladovanje organizuju, valjda tako budu tri dana, zvezde, gde njihovi novinari plaču nad njihovom sudbinom, lažno i tako dalje, kao što su lažno plakali nad sudbinom nekih drugih političara. I sve vrste glupiranja su planirali, vi ste ozbiljni momci, da vas zamolim da to ne radite. To možete da radite baš u situaciji potpunog očaja. I kad mi neko kaže, pa da, to je radio Tomislav Nikolić samo 2009. ili 2011. Da, bio je skup u februaru, pa onda... Nemojte smetnuti s uma da tada onaj ko se bavi odgovornom politikom nije imao drugog izlaza. Zašto? Zato što smo imali za tri godine izgubljenih 500.000 radnih mesta. Sada kad imaju baš ti koji najčešće protestuju, najviše plate u istoriji, naravno i penzije su najviše u istoriji, ako bih voleo da su mnogo više. Takvih razloga nema. I vi se uzdajte u svoj rad. Vrlo brzo će stvari biti u redu, onda ćete morati da učite i da nadoknađujete šta da vam radimo - dodao je Vučić.

On je rekao da smo se suočili sa veoma ozbiljno organizovanom obojenom revolucijom.

- Napisaću knjigu, na udžbenički način ću to pokušati da sistematizujem. I biće od izuzetnog značaja svim slobodarskim narodima - rekao je Vučić.

- Još od 11. decembra sam pričao da je u pitanju obojena revolucija. Niko u Srbiji nije više time fasciniran. A bes i ogorčenje se vidi na svakom koraku. Nek oni prave zastave, ne svađajte se, branite se samo kada ste napadnuti. Tu je i policija, i nadležni organi. I spremajte se, i počnite da učite- rekao je Vučić.

Kako je naveo ovo nam je za nauk.

- Ovo je toliko dobro organizovan pokušaj državnog udara, kroz državne institucije. Sve su državne institucije bile uključene, sve do javnog servisa. Podaci će tek izlaziti na površinu, pa ćete videti i ko je sve pumpao i podržavao. Morale su da im dođu i spoljne pare, lekcije, saveti. Više i ne kriju ko je sve pomagao spolja. Suočili smo se sa veoma ozbiljnom obojenom revolucijom - rekao je Vučić

Predstavnici studenata koji žele da uče zahvalili su se predsedniku Srbije rekavši da će odlučiti o štrajku glađu, nakon razgovora s kolegama iz Pionisrkog parka.

Vučić im je, međutim rekao da pozovu svoje roditelje i da ih pitaju šta misle o štrajku glađu, jer, kako je rekao, veruje da će njihovi roditelji razzumeti šta je hteo da kaže.

Vučić je odgovarao i na pitanja novinara

- Video sam da je bio neki tužni skup u Beogradu, to sam video i ništa više nisam video. Nisam razumeo. Slobodno mi vi recite šta je. Verujte mi, bavio sam se mnogo važnijim stvarima. Mnogo važnijim za našu zemlju. Mnogo važnijim za našu zemlju i pripremamo mnogo toga tokom leta. Mi moramo mnogo programa i planova da donesemo. Time sam se bavio stvarno, a da se bavim time ko kakve liste sastavlja, a izbori nisu ni na pomolu. Ne gubi mi se vreme. A što se tiče položaja naših penzionera, naši penzioneri moraju da žive život dostojan čoveka. A što se tiče naše kulture, naša kultura mora da dobije mnogo više od našeg nacionalnog identiteta, naše pozorište da budu bolje finansirane, ali dakle će da budu i kako će da budu bolje finansirane niko nikada nije objasnio, jer o tome pojma nije imao -rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov