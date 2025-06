Đurđev: Postoje ili 100% mlečni proizvodi ili đubre, Srbija mora da zaštiti svoj prehrambeni suverenitet!

Aleksandar ĐURĐEV, poslanik i predsednik Srpske lige, oglasio se povodom nove uredbe o mlečnim proizvodima.

- Srpska liga je jedina politička partija koja se godinama unazad dosledno i beskompromisno zalaže za zaštitu prehrambenog suvereniteta Srbije. Sada smo pred novim problemima u toj oblasti, jer je doneta uredba prema kojoj se dozvoljavaju mlečni proizvodi koji ne sadrže 100% mleka u sebi, ali će se i dalje tretirati kao mlečni! To je ne samo suludo, već i protiv postojećeg Pravilnika o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura. Ne može nalepnica ,,nije 100% mlečni proizvod" da taj proizvod uvrsti među mlečne, sve ono što nema 100% mleka u sebi je obično đubre i ništa više od toga" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev. On navodi da je nedavno doneta uredba protivzakonita i da dovodi potrošače u zabunu. ,,Sve to, plašim se, ima za cilj da domaće proizvođače proizvoda od mleka načini još manje konkurentnim na tržištu. Iza svega je, očito, uvoznički lobi" - dodaje Đurđev. Predsednik Srpske lige zahteva hitno poništenje uredbe o mlečnim proizvodima i apeluje na osnivanje Ministarstva za hranu. Ako naš narod bude jeo đubre, biće bolestan i on i država bez zdravih ljudi. Sramota je da Srbija kao najplodnija zemlja Evrope nema najkvalitetniju organsku hranu - zaključio je Đurđev.

Autor: Dalibor Stankov