Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na nasilje koje su sinoć pretrpeli studenti koji žele da uče.

- Bolje Ćaci, nego naci! Država više neće da toleriše nasilje. Pobediće Srbija -poručio je predsednik na svom Instagram profilu.

- Poštovani građani Srbije, imam čast da danas u Predsedništvu ugostim Miloša Pavlovića i da razgovaramo o događajima prethodne noći kada je student generacije na Medicinskom fakultetu počinio strašno delo, otišao u kafić u studentskom gradu gde je pio kiselu vodu. Onda je banda blokadera došla i kao u horor filmovima opkolila kafić i počela da udara po staklu. To su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, oni isti koji su lagali o nasilju koje se protiv njih primenjuje, a onda su oni primenili najstrašnije nasilje -rekao je Vučić i dodao:

- Osramotili su Beograd i Srbiju. To su ljudi koji su, primenjujući nasilje' nas podsetili kako je izgledao Beč tridesetih i Minhen kasnih tridesetih godina prošlog veka. Beograd je oduvek bio slobodarski i antifašistički grad, Beograd i Srbija to sebi ne mogu da dopuste. Država će reagovati i uveren sam da neće uspeti u onome što su umislili. Odgovaraće pred licem pravde i svakome će biti poslata jasna poruka. Država je trpela i ćutala dugo, država će sada da reaguje. rbija će da pobedi. Fašizam u Srbiji nikada neće proći. Ponosan na ovog mladog čoveka, na sve ove mlade ljude koji su svi noći izdržali linč teror i reč ćaci postoje simbol slobode. Bolje da vam ne govorim koliko je to lepša reč, koliko ćaci lepše zvuči nego naci. Živela Srbija -rekao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić