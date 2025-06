MINIMALAC, ALIMENTACIONI FOND, KREDITI ZA MLADE Siniša Mali najavio odlične vesti za Srbiju

Kada je reč o najavljenom vanrednom povećanju minimalca u Srbiji od 1. oktobra, Siniša Mali kaže da se njegovim povećanjem podstiče i rast ukupnih zarada.

"Rekli smo da ćemo do kraja 2027. godine ciljati prosečnu zaradu od 1.400 evra i minimalnu od 650. Kao što smo 2019. godine obećali da će Srbija do kraja 2025. imati prosečnu zaradu višu od 1.000 evra. Mi ćemo to obećanje ispuniti. U tom smislu, povećanje minimalne zarade uvek je glavni pokretač povećanje osnovice prosečne plate", smatra Mali.

Navodi da će naredne nedelje pred poslanicima biti i važni predlozi propisa iz seta finansijskih zakona, a koji se tiču alimentacionih fondova i kredita za mlade.

"Ideja je da država formira alimentacioni fond, za šta smo već izdvojili 500 miliona dinara. Plan je da država isplati alimentaciju iz fonda, ukoliko neko ne plaća alimentaciju. Država će potom naplatiti onima koji nisu hteli da plate alimentaciju. Da li su to majke ili očevi, svejedno je. Što se tiče kredita za mlade, Ministarstvo za brigu o porodici je nadležno, i kroz proceduru i podzakonske akte krećemo u sprovođenje. Više od 5.000 mladih je već pokazalo zainteresovanost, a 1.000 kredita je odobreno. Mladi su takođe tražili mogućnost da na svom placu mogu da izgrade ili kupe montažnu kuću, ili da izgrade svoju. To će sada zakon dozvoliti", zaključuje Mali u razgovoru za Jutarnji dnevnik.

Autor: A.A.