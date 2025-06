'Izuzetno uspešna saradnja sa MMF' Ministar Mali: Do kraja nedelje završićemo prvu reviziju

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa Međunarodnim monetarnim fondom i da očekuje da ćemo ove nedelje uspešno završiti prvu reviziju aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa Misijom MMF-a.

"Videćemo kakav će njihov stav biti. Ja očekujem pozitivan stav, jer nakon toga, već u avgustu, septembru, nas očekuju novi izveštaji kreditnih rating agencija, Fič i Mudis. Videćemo da li ćemo i od njih dobiti takođe potvrdu za investicioni kreditni rating, što nam je cilj, jer onda je to potpuno drugačije okruženje i ambijent za dalje investicije. Jednostavno, mi drugog izbora osim da iz godine u godinu napredujemo sve više", rekao je Mali za TV Prva.

Istakao je da nije lako raditi sa MMF-om jer su, kako je rekao, veoma striktni i precizni, ali da je Srbija, u proteklih 10 godina, mnoge reforme završila i da je mnogo toga lepog urađeno, što se vidi po podacima o rastu BDP, rast zaposlenosti, smanjenje nezaposlenosti itd.

S druge strane, naglašava, MMF je najvažnija i najveća svetska finansijska institucija i njihova reč se sluša, što sa reformama koje Srbija sprovodi već 10 godina daje posebnu težinu.

"Jednostavno, kada imate MMF koji kaže da su nam javne finansije potpuno u redu, da nam je reformski put apsolutan u smislu da sprovodimo sve ono što smo dogovorili, onda vam i druge finansijske institucije reaguju, onda vam investitori reaguju pa dolaze više kod vas i na kraju krajeva, nama je vrhunac toga bio krajem prošle godine, kada smo po prvi put u istoriji dobili takozvani investicioni kreditni rating", rekao je Mali.

Naglašava da je tada prvi put u istoriji Srbija dobila potvrdu da je stabilna i bezbedna za investiranje, da su nam javne finansije u redu i da nam je upravo to omogućilo dalje privlačenje investicija, novo zapošljavanje, otvaranje fabrika, snižavanje cena kapitala i za preduzeća, i za građane.

Govoreći o infrastrukturnim radovima, Mali je rekao da će 28. juna na Vidovdan biti otvoreno 20 km novog autoputa od Pakovraća ka Požegi.

"Otvorićemo 25 km do kraja godine Dunavske magistrale od Požege do Golupca. Otvorićemo od Vrbe do Vrnjačke Banje i još 14 km Moravskog koridora. U narednih par meseci imaćemo pet novih fabrika u Srbiji. Radimo na izgradnji i obnavljanju škola, bolnica i svega ostalog", naveo je Mali.

Autor: Pink.rs