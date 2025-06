BAJKERI BLOKADERI U ZAJEČARU NAPALI ČOVEKA KOJI PREVOZIO TEŠKO POKRETNE GRAĐANE DO BIRAČKIH MESTA! Psovali su mi majku i predsednika Vučića i pretili klanjem! (FOTO)

Čovek kome je pretila grupa bajkera blokadera u Zaječaru podneo policiji krivičnu prijavu i do detalja opisao kroz šta je prošao.

Aktivistu SNS-a danas je u Zaječaru, u momentu dok je na biračko mesto dovozio teško pokretne građane da ostvare svoje biračko pravo, presrela grupa bajkera koja ga je psovala i pretila mu, te je čovek čitav slučaj prijavio policiji.

Kako je ispričao, on je odmah po dolasku kombijem na biračko mesto primetio grupu bajkera koji su sve vreme morili na glasače, ali ih i snimali mobilnim telefonima.

- Kada sam krenuo odatle, u nameri da se dogovorim sa kolegom koja su mi dalja zaduženja, bajkeri su okružili moje vozilo, i to tako što su se dvojica dovezla ispred mog vozila a još njih trojica su vozili iza mene. Odmah su počeli da me psuju i vređaju govoreći: "J*baću ti mater, j*bo vas predsednik Vučić, izdajnici naprednjački" i slično. Vikali su mi gomilu psovku, a potom i otvoreno zapretili da će mi ako me opet vide ispred biračkog mesta oići glava, gestikulirajući pritom kao da će mi prerezati vrat - naveo je ovaj čovek u policiji.

Kako je rekao, tek tada su ga ostavili na miru i udaljili se, a on je odmah došao u policiju kako bi prijavio ove otvorene pretnje.