KRIVIČNA PRIJAVA POSMATRAČA: Blokaderi kupuju glasove na izborima u Zaječaru (FOTO)

Posmatrač ispred organizacije Centar za evropske vrednosti podneoje krivičpnu prijavu zbog izbornih nepravilnosti blokadera u Zaječaru, tj. zbog kupovine glasova.

On je podneo krivičnu prijavu u kojoj je naveo da mu je po rasporedu dodeljena izborna jedinica br.67 u s.Grljan, opština Zaječar.

- Ja sam se tamo postavio od 07.15 sati jutros i do pre pola sata posmatrao dešavanja oko izborne jedinice. Danas oko 10.15 sati u pravcu izborne jedinice krenuli su da dolaze razni automobili koji su dovozili ljude ispred izborne jedinice gde bi putnici izlazili, ulazili u izbornu jednicu i vraćali se u automobil koji ih je dovezao. Napominjem da su ti automobili bili obeleženi političkim parolama koje su bile vidno istaknute na vetrobranskom staklu i na vratima vozača imali su male nalepnice. Parole su glasile "Pumpaj", "Došao je kraj", "Dinstaj" kao i oznake u vidu crvenih šaka. Takođe sam primetio da je vršena kupovina glasova u ulici pored gde su jasno po završetku glasanja lica koja su se vraćala u navedene automobile dobijala izvesnu svotu novca. Ja ne mogu da se izjasnim o kom iznosu novca je reč i jedino znam da su bile novčanice crvene boje i predpostavljam da obzirom da se to dešava nakon izlaska iz biračkog mesta da se radi o kupovini glasova.Ja nisam siguran da bih mogao da tamno zeleni audi karavan prepoznam to lice koje je davalo novac, a takođe ne bih mogao da prepoznam ni ta lica koja su primila novac ali su ta lica romske populacije. Ja nisam zapamtio registarski broj automobila ali znam da je u pitanju "Citroen Ksara" sivo metalik boje, niških registarskih oznaka na kome su suvozačeva vrata ispod ukrasne lajsne trula, imaju koroziju na sebi a takođe sam primetio registarskih oznaka područija Beograd nepoznatog broja čiji su se putnici isto tako ponašali. Takođe sam uočio lica koja su snimala dronom u neposrednoj blizni izborne jedinice kako okupljene ljude tako i pripadnike policije koji su se nalazili negde u centru sela Grljan. Dronom su upravljala dva muška lica iz PMV marke Audi registarskih oznaka BG 1579 NS, crne boje. Takođe na licu mesta u blizini izborne jedinice primetio sam veliki broj motociklista koji prilikom prolaska turiraju motore, i mogu da kažem da su registarske oznake na istima sakrivene. Ovo je sve što bih želeo da prijavim i prijavu podnosim u moje lično ime i ispred organizacije Centar za Evropske vrednosti - naveo je on u krivičnoj prijavi.

Autor: Iva Besarabić