Juče su održani vandredni lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, a uprkos skoro nezamislivim uslovima i pritiscima koje su stvarali blokaderi foteljaši i članovi opozicije, lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić odnela je pobedu u oba mesta.

Gordana Uzelac, novinarka televitije Pink koja je juče izveštavala iz Zaječara, otkrila je kakva je bila atmosfera na ulicama uoči izbornog dana.

Kako kaže, ovi izbori su održani u gotovo nemogućim uslovima.

- Od ujutru od kada su se otvorila biračka mesta, pa sve do proglašenja rezultata, bila je velika tenzija i to se osećala u vazduhu kao i na ulici. Sve vreme je delovalo kao da može nešto da se desi. Ja jedno 10 godina pratim te izbore i gotovo sam uvek na terenu, ali ovo do sada nikada nisam videla. Izbori su održani u gotovo nemogućim uslovima -rekla je Uzelac i dodala:

- Verujem da je i ranije bilo blokada, ucena i pritisaka, ali juče je to bilo jezivo. Blokaderi, opozicija, bajkeri, lažni veterani...bilo je stvarno katastrofa. Skoro da se uplašite. Bili su jako agresivni i pokušavali su da zastraše ljude i utiču na slobodnu volju građana. Jadni oni stariji ljudi koji su se suočavali sa tim. Čak su i nama ti stariji ljudi i žalili se na torturu koju trpe -rekla je Uzelac.

Gordana Uzelac dodaje da je pritisak blokadera foteljaša i članova opozicije na ljude u Zaječaru i Kosjeriću bio ogroman.

- Ja sam prvo mislila da su to neki nezavisni posmatrači, međutim, to su bili blokaderi, predstavnici opozicije koji su došli sa namerom da prave incidente i utiču na sve to. Oni su bili toliko agresivni i spremni da udare ili nasrnu na nekoga. Šta će tamo Miki Aleksić, Borislav Novaković ili Aleksandar Jovanović Čuta. Mi smo to sve i snimili čak i pustili u specijalnoj emisiji koja je juče bila emitovana na televiziji Pink. Uhvatili smo čak i predstavnike CRTE koji su razgovarali sa blokaderima ispred biračkog mesta, iako je trebalo da budu nepristrasni -rekla je Uzelac i dodala:

- Oni su već u pola osam proglasili pobedu i rekli kako je Zaječar konačno oslobođen. To su uradili toliko agresivno, a na kraju, 27 mandata je dobila SNS, a 24 mandata drugoplasirana i trećeplasirana stranka zajedno , znači nisu pobedili. Bili su toliko puni mržnje, stalo su pokušavali da zastraše ljude i pojedine su i uplašili -rekla je Uzelac.

Ona se osvrnula i na nemilu scenu koja se odigrala dok su se čekali rezultati izbora i obraćanje predsednika Aleksandra Vučića.

- Izbori su završili, mi smo čekali izborne rezultate i da se obrati predsednik i tu se videla najveća razlika među ljudima koji su se okupili. Dok smo mi mirno stajali i čekali rezultate, ovi divljaci, nemam drugu reč za njih, sve vreme su "kidisali", a između je morala da stoji policija, jer su blokaderi provocirali, prilazili, pokazivali srednji prst i u dva navrata je umalo došlo do incidenta -rekla je Uzelac.

Autor: Iva Besarabić