'NAPADAJU SVE KOJI NE MISLE KAO ONI, TO JE FAŠISTIČKA IDEOLOGIJA' Brnabić za Pink o IZBORIMA u Zaječaru i Kosjeriću: STRAVIČNO je i jezivo koliko je bilo PRITISAKA

Pre dva dana su održani vandredni lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, a uprkos skoro nezamislivim uslovima i pritiscima koje su stvarali blokaderi foteljaši i članovi opozicije, lista Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić odnela je pobedu u oba mesta.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se na neviđene pritiske koje su trpeli ljudi u Zaječaru i Kosjeriću na dan izbora.

- Stravično je i jezivo koliko je bilo pritisaka, kao što je Vučević juče rekao, neponovilo se. Ti ljudi daju sebi za pravo da li će nekoga pustiti da izrazi svoju volju, da li će moći da uđe na fakultet i slično. Juče i danas ponovo maltretiraju čitav grad, njih "šačica" kampuje ispred Vlade Republike Srbije, ono je sramotno. To je fašistička ideologija na koju pojedini ljudi ćute, a mediji podržavaju -rekla je Brnabić.

- Nakon Zaječara i Kosjerića se taj fašistički gnev okrenuo na CRTU, jer su samo izašli i rekli tačne podatke i rezultate glasanja. Ako se blokaderima ne sviđa istina, oni je ne prihvataju, već napadaju sve koji ne misle isto kao oni. Više ne znaju ni šta pričaju, a imate čitav sloj ljudi koji se prave ludi i "pumpaju" te blokadere -rekla je Brnabić.

Brnabić je osudila i na jezive napade koji trpe pojedini novinari od strane blokadera foteljaša.

- Očekujem da nadležne institucije reaguju kao što su reagovale nakon nacističkog napada na studente koji žele da uče. Očekujem da se svi one privedu pravi. Skandalozno mi je da medijska i novinarska udruženja nisu reagovala na ovo. Blokaderi daju sebi za pravo da udaraju, ponižavaju i linčuju ljude samo zato što se bave svojim poslom. Nedopustivo je da bilo ko, na bilo koji način, ugrozi fizički nekoga ko radi svoj posao, pogotovo žene. Da se ovo dogodilo bilo kom novinaru opozicionih medija, mi bi se oglasili i najstrašnije osudili -rekla je Brnabić.

Brnabić dodaje da blokaderi foteljaši sada napadaju i ljude koji su ih podržavali, ukoliko se u potpunosti ne slažu sa njihovim stavovima.

- Blokaderi danas na fakultetima jure profesore koji su ih šest meseci podržavali, fizički ih izbacuju, samo ako se usude da im kažu jednu reč koja im se ne sviđa. Oni nisu studenti, oni su blokaderi. Kada je tridesetih došlo do spaljivanja knjiga od strane nacista, to su pokrenuli studenti nacisti. Ne daju pravim studentima da uđu na fakultet na kome studiraju, traže im indeks, pa šta je sledeće, da ih pitaju za krvnu grupu? Napadali su ljude u Kosjeriću, otimali su im glasačke listiće i pokušavali da saznaju za koga glasaju, pa to je čist nacizam -rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić