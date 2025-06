'Zlostavljali su narod u Kosjeriću, držali su nas kao taoce' Ćendić: Nismo mogli da mrdnemo, nismo imali vode da pijemo... (VIDEO)

Dan je bio veoma neizvestan, bilo je jako teško raditi u tim uslovima, kada smo stigli tamo, odmah se osetila napetost i tenzija, rekla je za Novo jutro na TV PINK, Dragana Ćendić, novinarka Informera.

Ćendić je, komentarišući izborni dan u Kosjeriću i proteste blokadera, kao i ponašanje prema novinarima, rekla da je ceo dan bio neizvestan, kao i da je bilo jako teško raditi u tim uslovima. Dodaje da, kada su stigli tamo, da se odmah osetila napetost i tenzija, ali ne od građana, već od ljudi koji su došli sa strane.

- Totalno nepoznati ljudi su bili prisutni, bajkeri, ljudi u crnom, pitanje je ko je to organizovao. Nije moguće da 5000 ljudi dođe u tako malu opštinu samo. Tek tako. To je neko organizovao i sada je pitanje ko je to i zbog čega organizovao - rekla je Ćendić.

Kako kaže, pratili su situaciju na licu mesta, dodaje da su pretili onima koji nisu hteli da glasaju za njih, nisu davali ljudima da ulaze u svoje kuće, zbog navodnih saznanja da se na određenom mestu nameštaju glasovi.

- Bila sam tamo i kada su famozne pčele puštene, to je stvarno smešno, kao da on može da upravlja pčelama i da ih navodi. To je smešno - rekla je ona.

Kako kaže, domaćin je bio u šoku, kako je rekao prvi put mu se desilo da ne može da izađe iz svog dvorišta.

- Čovek je zatim pozvao policiju koja ih je uklonila na pristojnu udaljenost. Pored toga, bilo je još različitih incidenata i pokušaja sprečavanja glasanja - rekao je Ćendić.

Takođe, u selu Makovište, Lazović je prvo poprečio auto i nije im dozvoljavao da prođu do tog biračkog mesta.

Zatim, nakon zatvaranja biračkih mesta, ušla je u zgradu opštine Kosjerić i kako kaže, tada je krenuo haos.

- Blokaderi su nam zatvorili prednju stranu, koridor policije se postavio kako bi ih sprečio da uđu u zgradu. Zablokirali su zatim i zadnji ulaz. Od 20 sati do 15 do 1 mi smo bili taoci. Mi nismo mogli da mrdnemo, nismo imali vode da pijemo - rekla je Ćendić.

Kako kaže, pakao je nastao tek kada su izašli iz zgrade, da su ih fizički napali, kao i da je ona udarena.

Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju, rekao je da su oni ovaj haos počeli da rade u trenutku kada je zakonski zabranjeno voditi izbornu kampanju. Dodaje da su oni to radili čitavog vikenda.

- Dovesti 5000 ljudi ne može biti slučajno, slažem se da ne mogu doći sami, za to su potrebna ogromna sredstva. Oni su uložili prilično u sve ove akcije - rekao je Anđelković.

Kako kaže, sigurno 80 posto njih su prvi put videli domaću životinju uživo, i verovatno su prvi put došli u Kosjerić.

Autor: A.A.