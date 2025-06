Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o pritiscima i izazovima sa kojima se suočava naša zemlja.

Vučić boravi u Češkoj, gde će učestvovati na Globalnom bezbednosnom forumu, koji se održava u Pragu.

O REKTORU ĐOKIĆU

Vučić je govorio o poseti rektora Đokića Briselu:

"Nemam poseban komentar. Možda bi zvučalo suviše lično kad bih govorio šta mislim o njemu. U jednom trenutku kaže 'kriza je nastupila posle pada nadstrešnice', a on je zaključio da je zbog korupcije i dodao da je 'Vlada bila inertna'. On nama saopštava da bi, kad bi blokaderi preuzeli vlast, Vlada određivala kome će da se sudi. Vlada je pala zbog morala Miloša Vučevića, a ne što su postojali objektivni razlozi. Setite se zahteva, nijedan nije bio vezan za Vladu, osim onog dodatog četvrtog - 'dajte pare'. A to smo ispunili kroz izmene zakona. Dakle, to je apsurdna situacija" - rekao je Vučić za Informer.

"Imamo posla sa patološkim lažovima. Kada sam u kriznoj situaciji hteo da razgovaramo, on je rekao da neće da me vidi. Ma ne možeš to da kažeš ni studentima Pavloviću i Balaću, a kamoli sa predsednikom izabranim od velike većine građana".

"Uništili ste nam uviverzitet, srozali školstvo, ali nam ovo otvara neke nove puteve".

"Moju radnu grupu niko ne može da raspusti. Do kraja godine će biti sveobuhvatne izmene zakona o visokom obrazovanju".

O POSETI PRAGU

"Za mene je mnogo važnije da ljudima kažem zašto sam u Pragu. Osim sastanaka sa predsednicima i premijerima, pre svega biznis zajednicom. Za mene ključno je da njima uputimo poruku da se Srbija vratila na pravi put. Biće eksesa koji će blokaderi da izazovu, ali više nema šanse da zemlju vrate u 2000-e godine. Da povratimo poverenja investitora".

Na GLOBSEC forumu predsednik Vučić govoriće na panelima "Strateški i ekonomski značaj Jugoistočne Evrope" i "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susedstvu".

Kako se navodi, predsednik Srbije održaće i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i predstavnicima međunarodnih institucija, instituta i kompanija.

Globsek se održava u Pragu od 12 do 14. juna.

Autor: S.M.