Žarko Mićin: 'Apsolutno neophodno da se Železnička stanica u Novom Sadu stavi u funkciju što pre'

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, izjavio je danas da je spreman na dijalog sa predstavnicima opozicije i istakao da želi aktivno da doprinese smanjenju tenzija, ali da se on neće povući pred nasiljem.

- Želim da otvorim dijalog, ali ne pristajem na uvrede niti ću se povlačiti pred nasiljem. Rezultati Srpske napredne stranke u Novom sadu su najbolji odgovor agresivnoj opoziciji. Od 2012. godine u Novom sadu otvoreno je 14 novih fabrika, a od novembra biće otvorena još jedna, 15. fabrika - naveo je Mićin u intervju za list Politika.

On je istakao da je problem u dijalogu sa predstavnicima opozicije to što "oni ne ističu nijedan konkretan problem" i ukazao da opozicija smatra da je svako iz SNS-a odgovoran što je nadstrešnica na Železničkoj stanici Novi Sad pala 1. novembra, a što je, prema njegovim rečima, iracionalno.

- Konstantno forsiraju priču da je nadstrešnica pala zbog korupcije i da bi zbog toga trebalo da padne i gradska i republička vlast. Promenili su se čelni ljudi i u gradu i u republici, ali oni kažu, zahtev nije ispunjen. Oni bi hteli da obrišu SNS bilo gde iz vlasti u Srbiji - rekao je Mićin.

"Najmanje 10 napada na prostorije SNS u Novom Sadu"



Govoreći o napadima na prostorije SNS u tom gradu, kazao je da ih je bilo najmanje 10 i ocenio da je lomljenje prostorija stranke izraz nemoći političkih protivnika.

- Grad zbog blokade tri meseca nije mogao da usvoji budžet. Tri meseca smo bili na privremenom finansiranju. Hteli smo da izbegnemo scene nasilja ispred skupštine koje bi dodatno podigle tenziju - izjavio je Mićin.

Ukazao je da je uporedo sa time opozicija sprovodila kampanju da onemogući održavanje skupštine i da se dodatno intenziviraju tenzije u društvu i dodao da SNS kao odgovorna stranka to nije mogla da dopusti da se desi.

"Apsolutno neophodno da se Železnička stanica u Novom Sadu stavi u funkciju što pre"

Na pitanje šta grad planira da uradi sa novosadskom Železničkom stanicom, Mićin je rekao da je apsolutno neophodno da se ona stavi u funkciju i to što pre, jer stanica u Petrovaradinu nema kapacitet adekvatan potrebama građana.

Takođe, naglasio je da je to pitanje pre svega za republičke organe, da je on kao gradonačelnik pokrenuo to pitanje više puta i istakao da postoji prelazno rešenje.

- Postoji rešenje, krajnje desno postoji jedan kolski prolaz koji izlazi na oba perona i on bi potpuno nezavisno od glavne zgrade, gde je pala nadstrešnica, mogao da se uredi, i postavi mesto za prodaju karata i tu bi putnici mogli apsolutno bezbedno da izlaze na perone - naveo je Mićin.

