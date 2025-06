DETE I MAJKA NOVAC OD DRŽAVE DOBIJAJU ODMAH! Vučić: Zakoni o Alimentacionom fondu i stanovima za mlade fantastični

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan što su u Skupštini Srbije usvojeni zakoni o Alimentacionom fondu i izmene o subvencionisanim stanovima za mlade, navodeći da su ta dva zakona fantastična

Vučić je rekao za Javni servis Srbije da je set medijskih zakona usvojen jer je to tražila EU, kao i da se ne tiče "običnih građana", već elite.

"Nemam pojma ni šta je sadržaj tih zakona jer to ne interesuje nas, obične građane, to interesuje elitu. A što se nas, običnih građana, tiče, to su ova dva zakona koja su fantastična", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Zakon o alimentacionom fondu je ispunjenje obaveza dužnosti i obećanja i to ne samo prema deci i prema onima koji su najranjiviji u društvu.

"Imate neverovatno ponašanje dela muškaraca, supružnika, bivših supružnika koji ne žele svoje obaveze da plaćaju prema deci. I mi sada preuzimamo na sebe tu odgovornost da majka ne bi trpela, da dete ne bi trpelo da bi mogli da imaju svoj normalan život.

- Mi preuzimamo postupak naplate i samo potraživanje prema muškarcu, prema supružniku, a dete i majka novac od države dobijaju odmah", kazao je Vučić.

Kako je dodao, ti neodgovorni roditelji koji ne plaćaju alimentaciju postaju dužnici države.

"To su najčešće očevi, država ulazi u postupak protiv njih, ali država istovremeno i istog trenutka obezbeđuje novac majkama i deci. To je za nas od ključnog značaja. Mi želimo da zaštitimo dete, želimo da zaštitimo žene, želimo da zaštitimo majke. I želimo da podstaknemo mnogo veću odgovornost za očeve. Nisu u svakom slučaju očevi u pitanju, ali u 99 odsto slučajeva jesu", kazao je Vučić.

Najavio je da će nakon posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima obići prve porodice koje su se uselile u stanove kupljene subvencionisanim kreditima za mlade.

"Obići ću ih, razgovarati sa njima, da pokažemo da je to stvarni program i da zamolimo ljude da nastave da se javljaju jer mi smo sad već u ovu prvu kvotu od oko 5.500 ljudi blizu da završimo. Već oko 2.000 ljudi završava svu proceduru", kazao je Vučić.

Kako je rekao, dobre vesti su to da je juče bila polovina meseca i da prvi put PDV ide onako kako se očekivalo.

"Kako je blokaderska revolucija propadala, kako je spoljni napad na Srbiju padao i propadao, tako je naša ekonomija krenula da raste. I zato sam veoma srećan i vidim vrlo pozitivan razvoj situacije u drugoj polovini godine, naročito kada im sve propadne za Vidovdan. Dakle, i svi pokušaji i nasilja, ubijanja i svega ostalog. Dakle, kada im to sve propadne, kada država bude reagovala onako kako je potrebno, od tog trenutka mi ćemo pokazati punu ozbiljnost, vratiti se najvažnijim, najboljim stvarima - izgradnji Srbije, izgradnji naših autoputeva, naših pruga, naučno-tehnoloških parkova, napretku Srbije u jednoj reči", poručio je Vučić.



Autor: Jovana Nerić