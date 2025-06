'POLICIJA JE NA VELIKIM ISKUŠENJIMA' Dačić: Do sada procesuirano blizu 800 građana koji su činili KRIVIČNA DELA tokom blokada! Nema zaštićenih, ni sa jedne, ni druge strane

Dačić ističe da je policija ta koja hapsi, sama, ili po nalogu tužilaštva, dok sudbina uhapšenih zavisiti isključivo od tužilaštvava.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, govoreći o nasilju blokadera istakao da je juče izneo tačne podatke, koji govore da je do sada procesuirano između 600 i 700 lica.

- 270 lica je podnet izveštaj tužilaštvu. Policija nije kao nekada, policija postupa po nalogu tužilaštva. Nije nam poznato šta se dešava sa predmetima... Protiv ljudi koji su napadali policiju u Novom Sadu, i protiv njih su podnete krivične prijave - rekao je potom Dačić.

Zakon se neče menjati, to nije deo tog zakona, to je deo zakona o krivičnom postupku, rekao je ministar.

- Nekada je bilo policijski pritvor od 72 sata, i toga nema više. Mi otkrivamo delo, dovodimo ljude, sami, ili po nalogu tužilaštva, i šta će dalje biti, to je na njima - rekao je Dačić.

Govoreći o pucnjavi u Vrnjačkoj Banji, kada je predstavnik opozicije pucao na policiju i prostorije stranke SNS, Dačić kaže da je to izazivanje opšte opasnosti.

- Većina tih dela je dokumentovana video-zapisima. Ovde nije reč samo o ljudima koji su procesuirani, nebitno je da li su blokaderi ili oni koji se njima protive. Ovde je svako ko je učinio bilo kakvo delo, procesuiran - rekao je Ivica Dačić.

Kako je rekao, ako neko gađa policiju nečim, i ako mu policajac vrati, on će biti procesuiran.

- To nije logično, ali je tako. Policiju su u Novom Sadu gađali jogurtom, on je vratio, i onda se desilo to. Mnogo je nelogičnosti, ja ne bih sada neke pojedinačne stvari... Ne želim da kvarimo sliku o policiji, a sigurno je da je ona na velikim iskušenjima. Koliko je bilo skupova, koliko ljudi je bilo angažovano, oni nemaju odmore, nemaju slobodne dane. Mi nemamo blokade samo, imamo utakmice... Imamo navijačke grupe koje pucaju jedni na druge - rekao je potom Dačić.

BEZBEDNOST U DRŽAVI

- Pre ne znam koliko godina, ja mislim 10,15, pravili smo uporednu analizu od 2000-te, pa do danas, bilo je milion i nešto vozila registrovanih vozila. Sada ih ima 3 miliona. Ozbiljna je razlika. To nam govori o životnom standardu, mogućnosti da ljudi kupuju automobile. Tada je bilo, sa milion i nekoliko stotina hiljada vozila, bilo je oko 1.000 poginulih godišnje. A sada je sa duplo više vozila, 500 poginulih godišnje. Svi parametri bezbednosti su neuporedivo bolji. Ja sam sada ministar, i bilo bi napadno da kažem da je zbog mene. Šta hoću da kažem... Opšti kriminal je najmanji u poslednjih 5 godina. Broj ubistava je bio 215, 20001. godine, a prošle godine je bilo 50. Onda, broj krađa, znate.... Bilo je 7.000 krađa vozila godišnje, a sada je oko 500 - naveo je Dačić.

Zamolio sam Drecuna da napravimo analizu, i da to iznesemo u javnost.

- Upoređivanje je bitno, mi imamo obavezu da to radimo na tri meseca, ali ne može to jasno da se vidi za tako kratak period - dodao je potom.

Autor: D.B.