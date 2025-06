POTEZ KOJI JE OBIŠAO PLANETU: Evo zašto su predsednik Vučić i Bolt ovako pozirali, iza ove slike se krije jaka simbolika (FOTO)

Najbrži čovek sveta, Jusein Bolt, posetio Beograd i sastao se sa predsednikom Vučićem. Pozirali su fotografima rekreirajući čuvenu Boltovu pobedničku pozu „To Di World“.

U Palati Srbija juče je održan poseban susret – predsednik Aleksandar Vučić ugostio je legendarnog sprintera i višestrukog olimpijskog šampiona Juseina Bolta, koji će biti jedan od promotera specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, kao i direktor preduzeća "Ekspo2027" Dušan Borovčanin.

„Velika čast da predstavljam Srbiju“

Bolt je izrazio oduševljenje što postaje ambasador predstojeće izložbe i istakao da je za njega velika čast što će predstavljati Srbiju pred celim svetom.

– Želim da se zahvalim predsedniku i ljudima iz Srbije što su mi ukazali ovu priliku. Imam prijatelje iz vaše zemlje, poznajem vaše sportiste, i uzbuđen sam što ću širiti priču o Srbiji i njenim lepotama – rekao je Bolt, dodajući:



– Razumem zašto želite da razvijete svoju zemlju i budete vidljiviji svetu. Ljudi su ono što je najvažnije. Uvek je divno upoznati srdačne ljude, razgovarati s njima i smejati se. Takva toplina je ono što vas tera da se vraćate.

Ikonična poza i razgovor o budućnosti

Vučić i Bolt su, nakon razgovora o saradnji i značaju Ekspa, pozirali fotografima rekreirajući čuvenu Boltovu pobedničku pozu „To Di World“, koja je inspirisana jamajčanskim denshol plesom i postala globalni fenomen. Potez su kroz godine ponavljali i Neymar, princ Hari i Barak Obama. A zanimljivo je kako je ova poza nastala.

– Jednog dana sam se s prijateljem šalio i rekao: „Zamisli da ovo uradim?“ On je rekao da bi to bilo kul. Probao sam i ljudi su to zavoleli. Odatle je sve počelo – ispričao je Bolt ranije.

