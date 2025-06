'PUCNJAVA NA PROSTORIJE SNS-a U VRNJAČKOJ BANJI JE TERORISTIČKI AKT' Anđelković za Pink: Čim volite svoju zemlju, vi ste njihov neprijatelj (VIDEO)

Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije, govoreći o nasilju blokadera i pretnjama krvoprolićem kaže da je sve to intenzivirano poslednjih sedam meseci.

Anđelković je rekao da se ne iznenađujemo više napadima na novinare, kao ni kada se dogodi pucnjava, poput one u Vrnjačkoj Banji.

- Kada je sve krenulo, u novembru, mi smo od raznih opozicionih lidera dobijali izjave da je građanski rat u toku, ali da se samo nije pripucalo - kazao je Anđelković za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekao, pucnjava na prostorije Srpske napredne stranke u Vrnjačkoj Banji je čist teroristički akt.

- Ludaka ima naravno u svakoj zemlji, pa i u Srbiji, ali ako imate neku strukturu koja ima politički uticaj, onda se ti ludaci zbiraju i dobijaju povod da nekog prebiju, poput novinarke ili da pucaje. Kada sa druge strane imate Šolakovu medijsku grupaciju koja svaki takav događaj pokuša da kaže da se nije dogodio - naveo je Anđelković.

On je izjavio da bi oni da ukinu pravo na drugačije mišljenje.

- Čim drugačije mislite i čim razmišljate na način da volite svoju državu i zemlju vi ste, ne politički protivnik, vi ste neprijatelj. To je eskalirano poslednjih sedam meseci, vi ne smete da volite svoju zemlju - ocenio je Anđelković.

Dejan Bulatović, narodni poslanik, povodom laži Marinike Tepić kaže da je on mislio da će ona biti produktivnija za državu i narod.

- Ona ni u kakvoj ulozi ne može da pomogne narodu i državi, ali uvek iznenađuje njenim radom protiv države i protiv građana Srbije. Uvek je meta Aleksandar Vučić, u toj ja bih rekao agoniji, ja mislim da se oni preznojavaju svi svako veče sanjajući Aleksandra Vučića, on je njihova noćna mora - naveo je Bulatović.

On je upitao šta radi tužilaštvo povodom lažnih izjava Marinike Tepić.

- Da li je moguće da posle Morovića nikom nije palo na pamet da ta žena bude ispitana. Ta žena je kuhinja zla, ona je najveće zlo u Srbiji, to je aspida koja truje srpsko tkivo - kazao je Bulatović.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, govoreći o izjavi Miloša Jovanovića kaže da je on opasan i da njegova izjava govori da je on spreman da ubija za Srbiju, a da je kada je to stvarno bilo potrebno on pobegao u Francusku.

- Kada sve ovo gledate, vi imate jedan porast poziva na nasilje u javnom diskursu svakog dana. To rade političari blokaderi i Šolakovi mediji... Oni otvoreno traže sukobe - naglasio je Milovanović.

On je naveo da je ta atmosfera i takvo ponašanje dovelo do toga da neko puca na prostorije SNS-a u Vrnjačkoj Banji.

Autor: Pink.rs