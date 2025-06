'BLOKADERI ZA VIDOVDAN PLANIRAJU ULTIMATIVNI UDAR NA SRBIJU' Brnabić otkrila detalje terora iz njihovog dokumenta na 36 strana

Predsednica parlamenta Ana Brnabić upozorila je da blokaderi za Vidovdan planiraju "ultimativni udar na Srbiju". Ona je na Iksu navela na šta su sve blokaderi spremni kako bi zaustavili Srbiju.

- U dokumentu na 36 strana, satkanih od idiotluka, bezobrazluka i bahatosti, oni za 28. jun najavljuju "Dan odluke", "Dan istine" i "Trenutak preokreta". Oni bukvalno prete svima u Srbiji i celoj Srbiji - blokadama saobraćajnica, infrastrukture, investicija i institucija. Oni žele da u Srbiji stane život, i doslovce kažu "U STRAHU NEĆE BITI SAMO GRAĐANI", već obećavaju da će u strahu biti i strani investitori, "vlade i ambasade koje sarađuju sa ovim režimom ili razmatraju ulaganja". Te pitam sve one koji blokadere podržavaju - kako se ovo zove? Terorizam - napisala je Brnabić.

Kako je poručila, oni se hvale time što će građani živeti u strahu od njih.

- Hvale se što će iz Srbije oterati sve investitore, stotine hiljada ljudi ostaviti bez posla, stotine hiljada porodica bez hleba i sigurnosti. Oni predviđaju u tom dokumentu da će Srbija u prvih pet dana njihovih blokada izgubiti 292 miliona evra, a da ukoliko se to stanje produži, procenjen gubitak Srbije ide na preko 800 miliona evra! To je 800 miliona evra za penzije, plate, zdravstvo, škole, podršku porodicama sa decom! To oni žele da oduzmu od ovog naroda - upozorila je predsednica Skupštine Srbije i dodala:

- Hvale se proterivanjem ambasada i diplomatskih predstavništava iz Srbije - dakle, potpunom izolacijom zemlje. Hrane se time što će ih se svi plašiti. Još jednom - kako se ovo zove? Terorizam? Fašizam? Ili i dalje preterujemo svi mi koji blokadersku naci ideologiju i teror nazivamo pravim imenom? Počeli ste da pucate na nas? Nismo vas se uplašili. Poruka svim građanima je da se ne plaše i ne brinu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nikada neće prepustiti otadžbinu onima koji žele da građani Srbije žive u strahu! Stop blokaderskom nasilju i teroru!

Autor: Iva Besarabić