Planovi blokadera koji su 28. juna, na Vidovdan, pozvali na okupljanje u Beogradu, izašli su na videlo i sasvim je jasno da su njihove akcije okrenute isključivo destrukciji, na šta je javno upozorila i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Kada se to ima u vidu, kao i smišljeno zakazivanje protesta u glavnom gradu istog dana za kada je najavljena promocija novog pokreta za narod i državu, potez predsednika Srbije Aleksandra Vučić i drugih državnih i stranačkih zvaninika da odlože svoj skup za neki drugi dan pokazuje ogromnu odgovornost i ozbiljnost države protiv koje se blokaderi bore, ocenjuju sagovornici Kurira.

Autogol

Ana Brnabić juče je upozorila da blokaderi za Vidovdan planiraju "ultimativni udar na Srbiju". Ona je na Iksu navela detalje iz njihovog dokumenta koji otkrivaju rušilačke planove tokom ovog protesta.

- U dokumentu na 36 strana, satkanih od idiotluka, bezobrazluka i bahatosti, oni za 28. jun najavljuju "Dan odluke", "Dan istine" i "Trenutak preokreta". Oni bukvalno prete svima u Srbiji i celoj Srbiji - blokadama saobraćajnica, infrastrukture, investicija i institucija. Oni žele da u Srbiji stane život, i doslovce kažu "u strahu neće biti samo građani", već obećavaju da će u strahu biti i strani investitori, "vlade i ambasade koje sarađuju sa ovim režimom ili razmatraju ulaganja".

Te pitam sve one koji blokadere podržavaju: kako se ovo zove? Terorizam? - napisala je Brnabić, uz poruku građanima da se ne plaše i ne brinu jer "Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nikada neće prepustiti otadžbinu onima koji žele da građani Srbije žive u strahu".

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje da vladajuća struktura u Srbiji razmišlja konstruktivno, a ne destruktivno ili autodestruktivno kao blokaderi.

- Svaka destrukcija i svako nasilje samo po sebi je autogol blokadera. To je pogrešna strategija, jer niko u Srbiji nije zainteresovan za zaustavljanje ili degradaciju njene pozicije u bilo kom segmentu. Podrška koju su studenti imali bila je zbog želje da se Srbija unapredi, ali sad je došlo do inverzije i zaista postoji opasnost da neki pomisle da je ono što je gore po Srbiju, bolje za blokadere. To je apsurd i nema veze s istinom. Većina nikada neće prihvatiti da se ruši sopstvena otladžbina. S druge strane, vlast je orijentisana ka izgradnji, unapređenju života, ka pomacima koji treba da budu u pravom smeru. Taj put je pravi, a ne svađe - naglašava Miletić.

Hoće haos

On podseća da je promocija novog pokreta već mesecima najavljivana za 28. jun, ali i kaže da je dobra vest što je predsednik Vučić kao njegov inicijator pre svega razmišljo o interesima ljudi koji žive u Srbiji.

- U tom kontekstu on pokazuje da ne želi da se stvara dodatna tenzija. Vlast je na pravim frekvencijama, jer ono što je narodu potrebno jeste da se vidi da institucije funkcionišu, da se bave unapređenjem života i pozicioniranjem Srbije na međunarodnom planu i to se upravo dešava. Sve ove druge stvari su sekundarne i više stvaraju tenziju nego što bilo šta rešavaju. ove je direktna poruka da vladajuća struktura u Srbiji razmišlja konstruktivno, a ne destruktivno ili autodestruktivno kao blokaderi - zaključuje Miletić.

Detalji plana: Saobraćajni kolaps u celom gradu, na meti i deponija u Vinči

Blokaderi za Vidovdan planiraju izazivanje saobraćajnog kolapsa u Beogradu. Kako se navodi u njihovom dokumentu, oni najavljuju blokadu centralnih gradskih saobraćajnica, kao i četiri beogradska mosta - Brankovog mosta, Pančevačkog mosta, Mosta na Adi i Gazele. Uz to, planirana je blokada i Vukovog spomenika, Autokomande i Slavije, ali i blokada deponije u Vinči sa ciljem izazivanja ekološke katastrofe.

U ovom planu se detaljno analizira saobraćajna mreža prestonice, pa se konstatuje da "ovakva struktura čini Beograd izuzetno osetljivim na ciljane blokade, jer je dovoljno zatvoriti svega nekoliko čvorišta - kao što su Gazela, Brankov most, Slavija, Pančevački most, ili ulazno-izlazni čvorovi poput Autokomande i Mostarske petlje - da bi se izazvao efekat domino kolapsa".

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je poziv na vidovdanski skup namerna provokacija blokadera i poslednji trzaj da pokušaju da izazovu krvoproliće na ulicama Beograd.

- Okupljanje za narodni pokret je najavljeno još pre pet meseci. Blokaderi namerno provociraju i hteli su da izazovu krvoproliće da bi dalje mogli da nastave sa svojim protestima koji očigledno odumiru. Svi pristojni ljudi, koji su bili na protestima, povukli su se čim su shvatili da sve to služi za rušenje države. Ostali su samo politički aktivisti i njima treba neki ekces. Zato su zakazali za taj dan. Država je to dobro prepoznala, Vučić je odložio skup i tako razoružao blokadere, obesmislio im ideju pravljenja haosa.

Blokaderi sada kopiraju svenarodni pokret, prave veliku srpsku zastavu, kriju se iza datuma kao što je Vidovdan, a podsećam da su to isti ljudi koji su palili Bibliju ispred Hrama Svetog Save i pokazivali srednji prst, srpsku zastavu su koristili da na nju povraćaju i brišu cipele... To je ta ideologija koja na kraju hoće da žrtvuje srpske živote da bi došla na vlast. I dobro je što je to sada prepoznatno, odgovornost je važna, ne treba više da im se daje municiju da neko strada da bi oni mogli da naprave haos - upozorava Deđanski.

