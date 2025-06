Dragan Kojčić, politički filozof, komentarišući pretnje blokadera i nošenje 2.000 metli u Pionirski park kaže da su metle pretnja koja je napisana, a da smo pucnjavom u Vrnjačkoj Banji videli da imaju i druga oružja.

Kojčić je rekao da je Vrnjačka Banja početak njihove strategije nasilja.

- Jedan ešalon je gurnut napred, ne znamo ko su, ne znamo njihovu političku ideologiju, nijedan program nikada nisu izložili. Iza njih stoji neko, o tome se radi, jer neko planira da dođe na vlast, ali ni po jada, ni ti nisu mnogo personalno definisani - kazao je Kojčić za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekao, ideolog nasilja i ideje blokadera je u inostranstvu.

Kojčić je pojasnio da je za razaranje nekog političkog sistema, vlasti, poretka potrebno razoriti samo društvo.

- Taj udar na sam odnos između dva kuma, brata, sestre, bila je osnova da se to atomizira - kazao je Kojčić.

Prema njegovim rečima, ti koji pumpaju iz inostranstva destruiraju svaki mogući poredak, a to je onda kraj Srbije.

- Srbija postoji i pod Turcima kada ima unutrašnji poredak, a ovde se radi da bi i kada bi njihovi došli na vlast, oni i to destruirali, zato ovi ne shvataju svoju dijaboličku poziciju, ovi iz opozicije, da love, a da su ulovljeni - naveo je Kojčić.

Ljubiša Ristić, reditelj, komentarišući izjavu Miloša Jovanovića o de Golu pita šta on zna o svemu tome.

- De Gol je jedna posebna ličnost, ceo taj istorijat, on ništa o tome ne zna, on samo lupeta i to je nažalost ono u čemu mi danas živimo. To je treći ešalon nekih nedoraslih ljudi, večitih docenata... - naveo je Ristić.

Kako je rekao, mi imamo veliki problem jer imamo posla sa ozbiljnim planerima preko puta, koji znaju redosled poteza.

Profesor na Pravnom fakultetu Vladan Petrov rekao je da se od nasilja ne strepi, već da je ono jedan kontinuum sedam meseci.

- To je neka pretnja nasiljem koje bi bilo ozbiljnije od ovoga sada, to bi možda bio okidač za ono o čemu se malo malo pa priča, a to su sukobi unutar našeg naroda, jedan oblik, nažalost, građanskog sukoba - naveo je Petrov.

Prema njegovim rečima, nasilje je postalo naša svakodnevnica, ali se svi pribojavaju da dobije dublje i šire razmere.

- Sve ovo što doživljavamo svakog dana je nova normalnost na koju smo se, nažalost, navikli - kazao je Petrov.

On je naveo da smo mi u proteklih sedam meseci u periodu preterano tolerantnog odnosa državnih organa prema kontinuiranom nasilju.

Autor: Pink.rs