Pokret socijalista o vojnoj vežbi NATO pakta i šiptarske vojske: Tražimo od MSP Srbije da odmah uputi protest NATO paktu

Iz Pokreta socijalista reagovli su na održavanje vojne vežbe "Branilac Evrope 25" na teritoriji Kosova i Metohije pod okriljem NATO pakta.

"Na teritoriji Kosova i Metohije, na isti dan kada je 1999. godine vojska Jugoslavije vodila tešku i pobednički bitku na Paštriku, takozvana vojska Kosova je domaćin članicama NATO pakta na vežbi "Branilac Evrope 25". 29 zemalja NATO pakta sa 25 hiljada vojnika vežbaju kod Đokovice do koje pre 26 godina nisu pod borbom mogli da stignu. Zločinci su se vratili na mesto zločina. Tražimo od Ministarstva spoljnih poslova Srbije da odmah uputi protest NATO paktu i da od Unmika zatraži objašnjenje kakva to vojska vežba na Kosovu i Metohiji i kakva im je to vojska koja nije predviđena rezolucijom 1244 domaćin i da dok NATO ne suspenduje svaku vežbu sa šiptarskom nelegalnom paravojskom i naša država suspenduje svaku vojnu vežbu sa NATO paktom. Ne može se jačati takozvana vojska Kosova čija jedina svrha je proterivanje Srba sa Kosova i Metohije i u isto vreme vežbati sa vojskom Srbije. Ako mi budemo ćutali niko drugi neće govoriti za nas", poručili su u Pokretu socijalista reagujući na održavanje vojne vežbe "Branilac Evrope 25" na teritoriji Kosova i Metohije pod okriljem NATO pakta.

Autor: Pink.rs