Zelenovićev i Manojlovićev pajtos pozvao na naoružavanje: Terzić izmislio napad na ulici i okrivio Vučića

Advokat Vladimir Terzić, ideolog blokadera u Srbiji, razgalio je vaskoliku javnost na društvenoj mreži X još jednom izmišljenom pričom o navodnom napadu na njega.

U priči, "nabildovani ćaci" starosti oko 25 godina udario ga je ramenom u prolazu.

Na pitanje Terzića "čemu to", navodni napadač objašnjava da je zapravo Terzić udario ramenom njega, a na provokativno pitanje da li je "ćaci", on govori da je nebitno ko je on. To je to. To je ono što Terzić govori da se desilo.

Terzić ovaj neprijatan susret (sudar ramenom u prolazu) pretvara u čitav napad na njegov telesni integiritet, te zaključuje da je centar grada "preplavljen siledžijama i lopovima", i zaključuje da se nakon ovog opasnog incidenta narod uskoro mora naoružati jer on za zakačinjanje ramenom ne vidi drugo rešenje do toga.

Brutalni napad ramenom o rame Terzić nije prijavio policiji, jer to "nema smisla", a krivac je niko drugi nego predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji istovremeno "generiše nasilje" i "brani policajcima" da postupaju prema kriminalcima čiji je zločin to što ih je advokat Terzić udario ramenom u prolazu, ili oni njega.

Priča je na površini smešna, ali ostaje zabeleženo da je narod javno pozvan na naoružavanje, što se može protumačiti i kao poziv na građanski rat.



Autor: Pink.rs