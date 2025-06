Bratina za Pink: Sramotno je ćutanje novinarskih udruženja na nasilje, srećan sam što je osnovano novo

Ministar informisanja Boris Bratina povodom nasilja nad novinarima, koje novinarska udruženja nisu osudila kaže da oni ne štite pripadnike svoje profesije.

Bratina je rekao da nije reagovalo ni državno udruženje ni takozvano nezavisno.

- To nezavisno znači da ne rade za Srbiju, nego protiv Srbije. Meni je što se tiče naših medija drago to što imamo 500 programa na televiziji, među kojima ruske, američke, engleske, afričke, ukrajinske, beloruske, to je nešto najlepše što imamo - naveo je Bratina za Novo jutro TV Pink.

Bratina je kazao da je sramota ćutanje novinarskih udruženja.

- To je, nažalost, svedočenje našeg vremena, kada sve vrednosti postaju bezvredne, novinarski kodeks, zbogom - rekao je Bratina.

Povodom zatvaranja pojedinih novinara u zgradi opštine u Kosjeriću kaže da je ovo što se dešava sađeno decenijama.

- Nasilje na vas i vaše kolege je skandalozno - izjavio je Bratina i dodao da se ovde podižu tenzije već mesecima:

Vrlo sam srećan što je osnovano ovo novo udruženje.

Autor: Pink.rs