'BIO JE DOBAR IZBOR' Brnabić: Skidam kapu Đuru Macutu, on je čovek koji dolazi iz akademske zajednice i ZNA kako da 'vrati' univerzitet

Govoreći o situaciji na Univerzitetu, kao i premijeru Đuru Macutu, predsednics Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da, ima različitih razmišljanja i pogleda na to kako se rešavaju pitanja vezana za blokade, nastavu i Univerzitet.

- Ja sam ponosna na to. Mi imamo ljude koji različito razmišljaju, vidimo opcije a,b,c, i ostalo. Posebno predsednik Vučić, on uvek ima opcije. Dosta je pogleda na to kako treba da se rešavaju stvari. Nisu to disonantni tonovi. Đuru Macutu skidam kapu, ispunjava funkciju koja je bila najvažnija. On je čovek koji dolazi iz akademske zajednice, profesor je na Medicinskom fakultetu. I Bela Balint, i Dejan Vuk Stanković. Svi ljudi iz akademske zajednice pokušavaju da vrate Univerzitet - rekla je ona.

Kako kaže Brnabić, rektor Đokić u skladu sa zakonom, svoj posao nije obavljao dobro.

Autor: D.B.