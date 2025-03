Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić je govoreći za Novo jutro na TV Pink istakla da su protesti u slabljenju, i da će ih u nastavku biti sve manje. Ona je potom dodala da je sve više škola vraćeno na normalnu nastavu.

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić je istakla da Predsednik Aleksandar Vučić uživa veliko poštovanje u EU, i da se takve stvari nisu nikada dovodile u pitanje.

- Kada je u pitanju opozicija, imamo očiglednu i otvorenu frustraciju. Da imaju neke savetnike oni bi im rekli da to puste... Samo o sebi govore, koliko je njihova nemoć nesaglediva. Ti ljudi poštuju Vučića, imaju poštovanje sa suverenu Srbiju - rekla je ona, pa dodala:

- Najbitnije je što je sastanak prošao u pozitivnom tonu, Vučić je u prethodnim godinama napravio takav kontakt sa Fon Der Lajen... Mi sa njima imamo korektan odnos, i oni imaju balansirano objektivan odnos simpatija prema njemu. Sve naše dalje evropske integracije se zasnivaju na uzajamnom poštovanju. Vi imate ljude u opoziciji koja kaže za sebe da je proevropska, a svaki uspeh Srbije u EU, smatraju kao svoj neuspeh. Njihovo bistvovaje se bazira na udaljavanju Srbije od EU - dodala je Brnabić.

Kako je istakla, Šider i ostali rade protiv Srbije, i to je ogroman problem.

- Imate veliki spektar vladinih organizacija kojima je jedini cilj da uspore Srbiju. Potreban nam je politički koncenzus, ali nekako, to izostaje - rekla je predsednica Narodne Skupštine.

Brnabić je istakla da bi opozicija, da je bilo šta, što pričaju istina, prvo bi tražili referendum, a onda izbore.

- Imaju dovoljno, sa svim nevladinim organizacijama, dovoljno kontrolora, i tu imate dva listića. Imate poverenja, ili ne. Brzo se broji, laka je kampanja, i onako je vodite 12 godina. Praktično ste već završili taj posao... Dakle, imate način, ali ne. Da je bilo šta blizu istini, oni bi dali još nekih potpisa, uz 111 koje je SNS već dala. Najlakše za iskontrolosati, ali ne... Oni neće - kaže Brnabić.

To bi bilo rešenje svih njihovih problema, dodala je potom.

- Realno je da bi to sa sobom vuklo čitav niz poteza... To bi bio domino efekat. Ali oni znaju da to nema veze sa istinom, tako da, ta istraživanja su u svrhu dezinformacija.. Navikli smo na to 10 godina, i mi i dalje moramo da se borimo - kaže ona.

Govoreći o dnašnjoj blokadi Brankovog mosta, Brnabić kaže da protesti slabe.

- Preko 75 posto imamo da rade. Samo jedna OŠ od 1254 je u totalnoj obustavi. Danas imamo oko srednjih škola, tu imamo sve bolje stanje. U totalnoj obustavi je 58 škola, a prošli peta smo imali 71 Ostale su gimnazije, a tu imamo slučaj, na primer somborsje gimnazije, gde čitav kolektiv želi da radi, ali je 20 učenika zauzelo školu - rekla je Brnabić.

Ljudi koji idu sa posla, treba da pokupe decu iz vrtića, osnovnih škola, idu kod lekara i slično, dakle oni to danas neće moći.

- Danas imamo nastavak odvratnog iživljavanja - rekla je ona.

Kako je dodala, danas ćemo imati tri sata iživljavanja, sa željom da to bude u što jačem intenzitetu. Neko sa BMW-om blokira radne ljude koji idu Javnim prevozom na posao, da ne mogu to...

- Oni se fotografišu, "jutrić, kafica, cigarica, blokadica"... Ne kriju. To vam je još jedna privilegovana porodica, deo establišmenta, kojoj smeta država... Pa sad, ne znam, svi su došli partijski, pa sad ti roditelji, državni službenici pokazuju bezobzirnost... Najgore scene smo videli u Nišu, to je fašizam - navela je.

Autor: Dubravka Bošković