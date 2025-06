'BLOKADERI NEMAJU NIKAKVE ŠANSE U NARODU' Vučić: Zato je sve više njihovog ludila i nekontrolisanih postupaka (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg obraćanja nakon sednice proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba.

"Blokaderi nemaju nikakve šanse u narodu. I zato je sve više njihovog ludila, nekontrolisanih postupaka.", poručio je predsednik Srbije.

Predsednik je tokom današnjeg obraćanja istakao da je "dobro da su blokaderi rekli da je njihova politika da ruše Vučića na Vidovdan", istakavši da polovina blokadera smatra da je tzv. Kosovo nezavisno.



- Dobro je da su konačno izašli sa idejama i politikom. Dobro je da su nam blokaderi rekli da je njihova politika da ruše Vučića na Vidovdan, zato što "polovina nas smatra da je Kosovo nezavisno i da Srbija bude proglašena za genocidnu državu". To je dobro što ste priznali, ja nisam saglasan sa time, i boriću se protiv tih stavova. Smenite me, smenite predsednika koji neće da prizna nezavisno Kosovo i neće da prizna da je Srbija genocidna država. Samo vodite računa da ne činite krivična dela. Da ne dolaze posle majke i očevi da vas pomilujem, pošto vam neću dati pomilovanje. Pa da zbog organizacije najgorih krivičnih dela završite 10-15 godina u zatvoru. Nemojte da radite to sebi i svojim porodicama. Ali hvala što ste rekli šta su vaši ciljevi - kazao je Vučić.

