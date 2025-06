'RUŠITE MENE, NEMOJTE SRBIJU!' Vučića N1 pokušao da isprovocira pitanjem i pogrešnim citatom, a onda ih je predsednik odgovorom postavio na mesto

Kavki ste licemeri vi sa N1 i Nove S, da ne isplatimo plate u Krušiku, Slobodi, Lučanima ii na svakom drugom mestu u Srbiji, poručio je predsednik Srbije

Televizije N1 i Nova S na sve načine pokušavaju da Srbiju i njenog predsednika predstave kao krivce za sve loše stvari, pa čak i za ratove koji se trenutno vode u svetu. Bukvalno svaka prilika se koristi da se zamagli prava informacija, iskrivi istina i uobliči tema koja se onda zavrti kao spin ovih medija.

Tako je i danas na konferenciji za medije Aleksandar Vučić dobio pitanje od novinara N1 o izvozu municije u Izrael, čime je zapravo nastavljena kampanja protiv Vučića i Srbije, jer se prethodnih dana uporno pokušava predstaviti laž da Srbija naoružava Izrael u ratu protiv Irana. Međutim, Vučić je u opširnom odgovoru do detalja razobličio ovaj spin, a ceo odgovor je objavio i na svom Fejbuk nalogu uz poruku: "Rušite mene, nemojte Srbiju".

Pitanje novinara N1 sadržalo je pogrešan citat ranije izjave predsednika Srbije, pa je Vučić detaljno objasnio jasnu poziciju Srbije zbog koje ni jedna sukobljena strana nema problem, ali ima očigledno samo blokaderska javnost i mediji koji je podržavaju.

- Đavo je u detaljima. A vama uvek odgovaram na pitanja. Jedno je što smo mi izvozili posle 7. oktobra, a druga stvar je situacija danas. Mi smo zaustavili bukvalno sve i šaljemo sve svojoj vojsci. Da vidite kakvi ste licemeri vi sa N1 i Nove S. Da ne isplatimo plate u Krušiku, Slobodi, Lučanima, i na svakom drugom mestu u Srbiji, 50 kamera biste poslali da govorite gladni ljudi, nemaju platu, kriva država. Ta plata se isplaćuje tako što oni prodaju municiju. Mi ne prodajemo oružje oruđe, već municiju. Od toga živi direktno 24.000, indirektno 50.000 ljudi, sa porodicama negde oko 150 000 ljudi. Ja da ostavim 150.000 ljudi bez hleba neću. Naprotiv, moj posao kao predsednika je bio da im otvorim tržišta. Otvorio sam im skoro sva azijska, američko tržište. Gde hoćete da izvozite ako ne u EU, kažu nemoj u Afriku, pa gde onda, na Antartik da izvozimo? Budite jednom u životu fer prema narodu, recite nemamo šta da kažemo Vučiću, lažemo svaki dan - rekao je Vučić i dodao:

- Sve to nastavite slobodno, baš me briga. Nemojte zemlju da uništavate, nemojte da uništavate fabrike po Srbiji. Nemam ja problem što vi hoćete genocid u Srebrenici, da priznate Kosovo, nemojte da uništavate fabrike. Pričao sam ja sa predsednikom Irana Pezeškijanom, i to u njihovoj zgradi u UN, i posle napada 7. oktobra. U kontaktu sam sa predsednikom Hercogom, vodim računa o bezbednosti ove zemlje, o radnicima. Šta hoćete da uradimo, da uništimo fabrike, da uništimo vojsku?

Autor: D.B.