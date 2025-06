BLOKADERI, TREBALO JE DA ODMAH OTKRIJETE ŠTA VAM JE CILJ - GENOCIDNA SRBIJA! Boli ih žestoka Vučićeva borba u UN protiv ŽIGOSANJA NAŠEG NARODA

Blokaderi su konačno otkrili šta je cilj kome su težili ovih sedam meseci maltretiranja građana - priznanje da je Srbija genocidna država i priznanje nezavisnosti tzv. Kosova.

Dok su građanima prodavali priče o apolitičnosti, borbi za "zarobljene institucije", šetnje, kiflice i bedževe, došao je trenutak da čak i onim najpovodljivijima pokažu svoje pravo lice. Doduše, ciljeve sedmomesečnog maltretiranja su mogli da otkriju i odmah, nisu morali da čekaju 11. jun, godišnjicu Srebrenice, da kažu celoj Srbiji da je plan proglašavanje Srba genocidnim narodom.

Naime, blokaderka iz Novog Pazara Emina Spahić u nedelju u emisiji "Utisak nedelje" poručila je da su izbori jedan od glavnih ciljeva blokada i maltretiranja građana, posle kojih će Srbi priznati genocid u Srebrenici.



- Predstoji nam jedna godišnjica genocida. Genocidni su pojedinci koji taj genocid podržavaju i u njemu učestvuju. Izbori su neophodni, i mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i na neki način u njima i učestvuje - rekla je ona.

Da je to zaista pravi cilj protesta potvrdila je i profesorka Filozofskog fakulteta Katarina Popović, koja je u istoj emisiji napala predsednika Vučića i rekla da "Srbija mora da se suoči sa zločinima" i da raskrsti sa Rusijom i Kinom.

- Nesumnjivo je da je zemlji potrebno suočavanje sa prošlošću i Srbija kroz to mora da prođe. Ali pazite, 13 godina se mi time ne bavimo, 13 godina mi našeg predsednika ne propitujemo kako to sedimo, ne na dve, nego na četiri stolice a nama od toga sve gore i gore? Kako vi to sada koketirate, pa malo ovako, malo onako - rekla je ona.

Ovim potezom prosto žele da izbrišu uspeh iz maja prošle godine, kada je u Ujedinjenim nacijama vođena lavovska borba protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici. Iako je sramni dokument na kraju usvojen, čak 57 odsto zemalja je bilo protiv ili uzdržano, što je rezultat teške borbe predsednika Vučića i srpskih diplomata.

Vučić je tada iz Njujorka poručio da mu tu borbu nikada neće oprostiti, i da su činili sve da ponize Srbiju.

- Ovo mi je bio ekser u sanduk. Uradili su sve da nas ponize, a mi smo se vinuli u visine. Svakome je jasno kakav je rezultat. To zadovoljstvo ne možete da kupite. Videli ste i porodice srpskih žrtava koji su podigli srpsku zastavu, koju su hteli da im oduzmu - kaže Vučić.

Evidentno je da blokadere, koje podržavaju pojedine zapadne sile, boli svaki uspeh Srbije - bilo da su to diplomatski uspesi u borbi protiv žigosanja našeg naroda ili protiv priznavanja Kosova, bilo da su ekonomski uspesi i dovođenje velikog broja stranih investitora.

Njihov program je Srebrenica-genocid, Kosovo-nezavisno, a glavni metod te borbe im je nasilje, što smo svi imali prilike da vidimo u proteklih sedam meseci.

Autor: D.B.