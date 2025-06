Gajić: Podržavamo da se ustavnim promena zabrani oduzimanja porodičnog doma kao i da tužilaštvo ne bude četvrta grana vlasti

Advokat Vladimir Gajić izjavio je za Euronews Srbija da u potpunosti podržava najavu predsednika Republike o ustavnim promenama koje bi garantovale pravo na porodični dom, odnosno zabranile da kuća u kojoj porodica živi bude predmet izvršenja.

„Ne mogu biti protiv toga, jer je to programsko opredeljenje Narodne stranke već pet godina. Još u vreme kneza Miloša bilo je zabranjeno da se kuća i zemlja od koje se porodica hrani uzimaju u izvršenju. Ako se to ugradi u Ustav, to bi bila dobra promena, u interesu svih građana Srbije“, poručio je Gajić.

Ipak, Gajić je upozorio da su prethodne ustavne promene, posebno u delu koji se tiče tužilaštva, proizvele ozbiljne posledice.

„Tužilaštvo je faktički postalo četvrta grana vlasti, što je protivno podeli vlasti definisanoj članom 4 Ustava. Vrhovni javni tužilac je praktično nesmenjiv. Narodna skupština nema nikakav stvarni mehanizam kontrole, a za njegovu smenu potrebna je veća većina nego za predsednika države. To je neprihvatljivo“, rekao je Gajić.

On je naveo da Narodna stranka vodi narodnu inicijativu za promenu takvog ustavnog rešenja, ocenjujući da aktuelni model ne postoji nigde u Evropi i da narušava suverenitet građana.

Komentarišući prethodne ustavne promene iz oblasti pravosuđa, Gajić je rekao da je deo koji se odnosi na nezavisnost sudstva uglavnom pozitivan, ali da je sve drugo – posebno status tužilaštva – urađeno loše.

„Zalago sam se protiv tih promena jer je pravosuđe izmešteno iz narodne kontrole. Umesto da se postigne ravnoteža, dobili smo otuđenu instituciju koja više ne odgovara nikome osim samoj sebi“, rekao je Gajić.

