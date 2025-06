Jovanov razgovarao sa ambasadorom Australije: Postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje dve zemlje, bez obzira na geografsku udaljenost

Šef Poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov razgovarao je danas sa ambasadorom Australije Piterom Trasvelom o mogućnostima za unapređenje bilateralnih odnosa Srbije i Australije sa posebnim naglaskom na parlamentarnu saradnju, ekonomske veze i dijasporu.

Jovanov je, kako se navodi u saopštenju iz parlamenta, istakao značaj sve intenzivnijeg dijaloga između dve zemlje i zahvalio ambasadoru na podršci koju Australija pruža srpskoj zajednici koja živi i radi u toj zemlji. On je naglasio da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje dve zemlje u oblastima trgovine, poljoprivrede i investicija, bez obzira na geografsku udaljenost. Ambasador Trasvel je izrazio zadovoljstvo zbog sve većeg interesa australijskih kompanija za tržište Srbije, kao i spremnost da se postojeći odnosi dodatno unaprede kroz konkretne projekte i inicijative. Sagovornici su razgovarali i o u projektu Rio Tinta u Jadru, a Jovanov je objasnio da je stav njegove poslaničke grupe da mora da se zaštiti interes građana u pogledu zdravlja i životne sredine, ali i da se ne blokiraju potencijalna ulaganja koja bi doprinela razvoju zemlje, kao i da ta kompanija mora da bude transparentnija u stavovima i prisutnija u dijalogu sa građanima, a posebno da se mora boriti protiv lažnih vesti i neistina. Tema sastanka bilo je i pitanje Kosova i Metohije, kao i ulaska Srbije u EU, a Jovanov je naveo da se nada će pored razlika u viđenju pitanja KiM, Australija naći način da sagleda to pitanje i iz pozicije Srbije i promeni stav u međunarodnim forumima. Jovanov je govoreći o EU izrazio stav da Srbija, bez obzira da li će postati deo ove zajednice ili ne, raditi na tome da se evropski standardi primenjuju, jer je to dobro za građane Srbije, kao i da se podigne životni standard, a da Unija mora sama da odluči da li želi proširenje i zemlje Zapadnog Balkana kao punopravne članice. Obe strane su se saglasile da parlamentarna diplomatija ima važnu ulogu u jačanju međusobnog poverenja i razumevanja, te su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju kontakte i razmene delegacija kroz posete poslaničkih grupa prijateljstva i potencijalnih poseta predsednika parlamenata. Sastanak je protekao u prijateljskoj atmosferi, uz obostranu posvećenost daljoj izgradnji sadržajnih i stabilnih odnosa između Srbije i Australije.

Autor: Dalibor Stankov