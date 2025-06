Ispred Doma Narodne skupštine održano je književno veče koje su povodom Vidovdana organizovali studenti koji žele da uče, a program je završen filmom "Svedoci vekova-Visoki Dečani".

Studentima koji žele da uče i velikom broju građana prethodno se obratilo više govornika koji su ukazali na značaj Vidovdana za srpski narod, a general u penziji Milorad Stupar govorio je o čojstvu i junaštvu srpskog vojnika.

Stupar je istakao da ne može srpski vojnik da radi ono što je suprotno koristi otadžbine, kao i da bez otadžbine nema srpskog naroda.

- Zato mi je teško kada se deo naših ljudi odvojio od nas, neprirodno je da veteran borbe podržava opcije koje su za nezavisno Kosovo kada se on za to borio, kada su njegovi dali glavu, ruke, noge za to. Šta je to što vas je nateralo da odete sa one strane? To je suprotno srpskom vojniku - rekao je Stupar.

17.15 Vučević: Nemaju prava da ruše Srbiju

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević zahvalio se studentima koji žele da uče na fenomenalnoj organizaciji.

- Sa nama su veterani, pravi veterani koji su branili Srbiju kada je bilo najpotrebnije i najteže. Posle tri godine sam provozao motocikl, hvala svima u organizaciji, vožnja je prijavljena kao što rade odgovorni ljudi. Kada smo krenuli ka platou Narodne Skupštine, drago mi je da su ovde studenti koji žele da uče. Hvala im na ovoj vidovdanskoj organizaciji, srce mi je puno - kazao je Vučević.

Kako je naveo, po blokadere je bolje da njihov protest prođe mirno i da se nada da imaju dovoljno razuma na Vidovdan ne bacaju ljaga na kosovski zavet koji nas prati već vekovima.

- Poslao bih poruku predsedniku Vučiću, ako ne danas, onda za koji dan: Sviraj kraj obojene revolucije! Niti se iko plaši, ali dosta je! Ko god bude vršio nasilje, a plašim se da će večeras doći do nasilja, biće uhapšen. Treba da otvorimo nova radna mesta, da nam deca upisuju školu, ljudima je preko glave. To je ključna poruka: Svirajte kraj, gotovo je sa obojenom revolucijom, hoćemo normalan život. Nemaju prava da ruše Srbiju - istakao je Vučević i dodao:

- Blokirali su Srbiju već osam meseci, to što su ranije od najavljenog blokirali Slaviju njih nije briga. Sve vreme blokiraju život Srbije, izbacili đake iz škola, studente oterali sa fakulteta, sve su uništili i to im je jedina politika. Bolje je za njih da blokada prođe mirno, nadam se da imaju dovoljno razuma da na Vidovdan se ne bace ljaga na kosovski zavet koji nas prati već vekovima. Ako neko bude pokušao nasilje nad narodom ili institucijama, snosiće sankcije.

17.00 Raca: 1. novembra dogodio se teroristički čin

Profesor Đuro Raca, otac Goranke poginule u tragičnom padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine.

- Mislio sam da na današnji dan moći saopštiti neke lepe reči, nažalost, sada će devet meseci od rušenja nadstrešnice, a do današnjeg dana nema napretka u istrazi, jer tužilaštvo ne radi u interesu naroda. Trebali su da uzmu u obzir moje tvrdnje, a ja sam objasnio zašto je izabran baš 1. novembar, objasnio sam i tužilaštvu kako je pala ta nadstrešnica. To je čist teroristički čin kako bi se stvorio haos koji se već devet meseci dešava našoj zemlji - istakao je Raca.

Kako je naveo, nekoliko dana pre pada nadstrešnice dešavale su se čudni događaji koji spekulišu da se tada dogodio teroristički akt.

- Oni su predmet brzo poslali Tužilaštvu za organizovani kriminal, kojima sam dostavio dodatne podatke čak i svedočenje ljudi koji su naveli da su 28. oktobra putnici koji su čekali na blagajni začuli sirenu koja je tom jačinom puštena da su svi pobegli. Kada sam pitao lekarku koja je to preživela koliko je to trajalo, odgovorila mi je 20 minuta. Dostavio sam taj podatak tužilaštvu, kao i podatak da je pet dana pre rušenja nadstrešnice da je jedan čovek video vozilo koje je dovezlo ljude koji su radili na nadstrešnice. Popeli su se na nadstrešnicu kako bi merili oscilacije, kao bitan podatak da bi se pritislo dugme kako bi nadstrešnica pala - naveo je profesor.

16.40 Početak vidovdanskog knjiženog popodneva

Na početku svečanosti obratio se istoričar Goran Šarić i podsetio na važnost današnjeg datuma.

- Lako se može desiti da ovde Srba ne bude, ukoliko ne budu čuvali zavet. Nikad nisam video zemlju koja je uspešna, a da nije utemeljena na veri. Duhovno i materijalno treba da budu u skladu, ali tako da prvo ide duhovno. U svakom zavetu imate Boga koji se obraća nekom preko posrednika u narodu. Na Kosovu i Metohiji imamo cara Lazara i njegove junake koji su svojom krvlju zapečatili zavet između srpskog naroda i Boga. Svaka crkva na Kosovu i Metohiji zalivena je krvlju srpskih junaka, zato pozivam ceo srpski narod da obnovimo zavet sa Bogom - istakao je Šarić.

Okupljenima obratila se i studentkinja Anđelija Hajdana Bakalović.

- Ponekad smo ljuti, ponekad tužni, ponekad uznemireni, ali jedno je sigurno - uvek smo vezani za taj datum, za Vidovdan. I to nije slučajno, jer Vidovdan nas ne uči da gledamo u prošlost sa mržnjom i tugom, već sa boli, sa bolom da izvučemo mudrost. Vidovdan ne treba da bude samo simbol stradanja, već i mudrosti, jer naš narod je nastojao da vekovima očuva svoju tradiciju i običaje. Tako i mi treba da nastojimo da to očuvamo, ali obrazovanjem i dobrim delima. Drvo bez korena je balvan, a mi nismo balvan nego ljudi. Zato mi mladi imamo zadatak da razumemo jedni druge, da gradimo i stvaramo, da se ugledamo na naše pretke i našim potomcima ostavimo ono što su nama preci ostavili - kazala je Bakalović.

16.37 - Vučić čestitao veteranima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas vojnim veteranima koji su se okupili na platou ispred Doma Narodne skupštine jedan od najvećih srpskih praznika Vidovdan.

- Veterani! Junaci Srbije! Srećan Vidovdan - poručio je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", uz fotografiju veterana sa zastavama Srbije ispred parlamenta.

Na platou ispred Doma Narodne skupštine studenti koji žele da uče, a koji od 6. marta borave u Pionirskom parku, organizovali su književno veče i niz panela na temu Vidovdana i junaštva srpskog naroda.

16.19 - Veliki broj okupljenih

Kako su javili reporteri, veliki broj građana okupio se u centru Beograda.

Kulturni program počeo je intoniranjem himne Srbije, a studenti koji žele da uče najavili su da će svi tokom popodneva imati priliku da čuju i nešto više o samom prazniku, čojstvu i junaštvu, kao i da vide film "Svedoci vekova - Visoki Dečani".

Progamu prisustvuje predsednik SNS Miloš Vučević, koji je među prvima stigao na skup na motoru, zajedno sa novosadskim bajkerima, a na skupu su i ministar kulture Nikola Selaković, kao i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Tokom popodneva biće održan panel sa gostima među kojima su Dragoslv Bokan, Nebojša Kuzmanović, Goran Šarić, Đura Raco i Anđelija Hajdna Bakalović.

Nakon toga sledi još jedno predavanje na kome će predavač biti general Milorad Stupar koji će govoriti o čojstvu i junaštvu.

Za sam kraj ostavljena je projekcija filma "Svedoci vekova- Visoki Dečani" - o zadužbini srpskog kralja Sv. Stefana Dečanskog - manastiru koji je Unesko 2004. godine stavio na Listu svetske kulturne baštine, a čija je izgradnja počela 1327. godine.

Ispred zgrade parlamenta postavljena je velika bina, a velika kolona građana stigla je preko Brankovog mosta, kao i iz pravca Pravnog fakulteta.

