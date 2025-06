'Zbog blokada, pacijenti i lekari ne mogu do bolnica!' Ministarstvo zdravlja upozorava na posledice

Ministarstvo zdravlja hitno skreće pažnju javnosti na direktno ugrožavanje života i zdravlja građana Srbije do kojih može doći kao posledica blokada saobraćajnica, stoji u saopštenju Ministarstva.

- Blokadama i saobraćajnim čepovima koje se tako stvaraju ne samo da se onemogućava normalan rad Hitne pomoći, već i funkcionisanje svih ostalih pratećih službi zdravstvenog sistema, kao što su snabdevanje i dopremanje lekova i medicinskog materijala, obroka za hospitalizovane pacijente, odlazak na hemodijalizu, na hemoterapiju, na zračne terapije, odlazak dece na primenu terapija za retke bolesti itd - ističu u Ministarstvu zdravlja i dodaju:

- Pored toga, brojni medicinski radnici se susrecu sa problemom dolaska i odlaska na posao, sto dodatno ugrozava zakazane operativne programe, lecenje i primenu terapija pacijenata od kojih su mnogi i zivotno ugrozeni.

Oni navode da je krajnje vreme da oni, koji smatraju da im je bahato ponašanje način političkog delovanja, preuzmu odgovornost za svoje postupke.

- Od sada su oni direktno odgovorni za sve one građane Srbije do kojih Hitna pomoć ne može da dođe, za sve one koji ne mogu da stignu na redovne terapije, za sve ciji lekari ne mogu da dođu do svog posla i operišu ih. Njima su ljudski životi, očigledno, najmanja briga, a nama samo ostaje da se nadamo da njihova bahatost neće odneti prve žrtve - zaključuju u Ministarstvu.