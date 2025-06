Zdravstvene službe koje ne mogu da funkcionišu u slučaju blokada su: snabdevanje i dopremanje lekova i medicinskog materijala, obroka za hospitalizovane pacijente, odlazak na hemodijalizu, hemoterapiju, zračne terapije, odlazak dece na primenu terapija za retke bolesti i drugo, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da blokade saobraćajnica mogu dovesti do direktnog ugrožavanja života i zdravlja građana Srbije, jer se blokadama i saobraćajnim čepovima onemoguća normalan rad Hitne pomoći i funkcionisanje svih ostalih službi zdravstvenog sistema.

Pored toga, brojni medicinski radnici se susreću sa problemom dolaska i odlaska na posao, što dodatno ugrožava zakazane operativne programe, lečenje i primenu terapija pacijenata od kojih su mnogi i zivotno ugroženi.

"Krajnje je vreme da oni, koji smatraju da im je bahato ponašanje način političkog delovanja, preuzmu odgovornost za svoje postupke. Od sada su oni direktno odgovorni za sve one građane Srbije do kojih Hitna pomoć ne može da dođe, za sve one koji ne mogu da stignu na redovne terapije, za sve čiji lekari ne mogu da dođu do svog posla i operišu ih. Njima su ljudski zivoti, očigledno, najmanja briga, a nama samo ostaje da se nadamo da njihova bahatost nece odneti prve žrtve", dodaje se u saopštenju.

Male grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju blokirali su sinoć raskrsnice na više mesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

Policija je tokom noći uklonila sve blokade u Beogradu, a jutros je saobraćaj normalizovan u većini gradova osim u Čačku, gde su blokirane dve raskrsnice, što je dovelo do velikih gužvi u okolnim ulicama.

Autor: A.A.