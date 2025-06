'TRENUTNO BLOKIRANO 11 LOKACIJA U BEOGRADU' General Luković za Pink otkrio šta se očekuje u noći pred nama! IMAO VAŽNU PORUKU ZA GRAĐANE

Pomoćnik direktora policije general Dejan Luković poziva da građani veruju u srpsku policiju.

Luković je, govoreći o noći za nama, istakao da je sinoć, nešto oko 20 sati počelo okupljanje građana na više lokacija u Beogradu i po Srbiji (u nekoliko gradova).

- Pošto je već saobraćaj bio blokiran, i Gazela i Autokomanda, onemogućen je normalan život, i krenuli smo sa deblokiranjem bitnih lokacija. Uz minimalnu upotrebu sredstava prinude smo deblokirali sva mesta gde su bile blokade. To je do jutros, do 6, pola 7 rešeno. Policijski službenici nisu nijednu službenu palicu upotrebili. Tu su bili samo fizička snaga i sredstva za vezivanje. 18 lica je privedeno, za sada imamo 6 krivičnih prijava i 8 zahteva za postupak... - rekao je pomoćnik direktora policije.

- Imamo okupljanje i blokadu na 11 lokacija u Beogradu, i 4 lokacije na teritoriji Srbije. Najpre idemo sa upozorenjem okupljenih, da se mirno raziđu, a onda sa naređenjima, i ako ne postupe, policija dolazi na ta mesta i vrši se deblokada ulice, mosta, tunela... - rekao je Luković.

Kada je u pitanju noć, istakao je da ne sme da daje informacije, i da to zavisi od blokadera.

- Mi smo tu da deblokiramo bitne lokacije, da se život normalno odvija - rekao je Luković.

Na pitanje da li je policija dala značke blokaderima, Luković kaže da to nije istina.

- Policijom odgovara direktor policije. Sve što se radi, sve što se postupa prilikom svake intervencije ide na naš server. Svaki razgovor se snima, kao i naređenje - naveo je potom Luković.

Autor: D.B.