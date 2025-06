GENERAL LUKOVIĆ ZA PINK: Policija će i noćas i ujutro uklanjati eventualne blokade

Pomoćnik direktora policije Dejan Luković istakao je danas da će policija biti prisutna na terenu širom Srbije i tokom noći i sutra ujutro i da će u skladu sa zakonom uklanjati eventualne blokade kako bi omogućila da se odvija normalan život.

"Svakako će policija biti prisutna na terenu i mi ćemo dati sve od sebe, postupati u skladu sa zakonom, propisima i našim ovlašćenjima da deblokiramo sve važne i bitne lokacije i da omogućimo funkcionisanje i saobraćaja i naravno odvijanje života, da se odvija normalan život na teritoriji cele Republike", kazao je on za TV Pink.

Na pitanje da li policija poseduje operativne podatke šta bi moglo da se desi tokom noći i jutra u prestonici Srbije, ali i u ostalim mestima, Luković je naveo da ne može da daje nikakve informacije jer, kako je istakao, to ne zavisi od policije nego od onih koji planiraju da blokiraju ulice.

On je naveo da je trenutno na 11 lokacija u Beogradu i četiri lokacije na teritoriji cele Srbije blokirano i naglasio da policijski službenici postupaju u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima.

"Najpre idemo sa upozorenjem svih prisutnih okupljenih građana da se mirno raziđu, da ne narušavaju javni red i mir, da ne blokiraju komunikacije. Zatim idemo sa naređenjima i ako ne postupe, onda policijski službenici dolaze na lice mesta i vrši se deblokada tih lokacija, odnosno gde su blokirali neki put, ulicu, most, tunel, bilo šta", rekao je Luković.

On je demantovao tvrdnje da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić navodno davali službene značke policije kriminalcima i naglasivši da to "nema veze sa istinom" i da direkcijom policije isključivo rukovodi direktor policije koji odgovara ministru za svoj rad.

"To što je navedeno zaista nema smisla i to apsolutno nije tačno. Sve što se radi i postupa prilikom svake intervencije ide na naš server, vrši se snimanje svakog razgovora i svakog izdatog naređenja u tim situacijama. I sitnije situacije intervencije sve se snima, a ne u ovakvim situacijama, tako da zaista još jednom kažem to je neistina, teška neistina i demantujem da to ima bilo šta u vezi sa tim", rekao je on.

Takođe, on je pozvao građane da veruju u srpsku policiju i naveo da će ona dati sve od sebe da omogući normalan život, stabilan javni red i mir, kao i bezbednost svih građana i državne imovine.

Govoreći o jučerašnjim blokadama ulica i saobraćajnica u Srbiji, Luković je istakao da je policija, pošto su Brankov most, Gazela i Autokomnda bile blokirane, kao i sam saobraćaj u Beogradu, donela odluku da krene sa deblokiranjem bitnih lokacija uz minimalnu upotrebu sredstava prinude.

"Sinoć i tokom noći smo uz minimalnu upotrebu sredstava prinude deblokirali sve bitnije i važnije komunikacije, odnosno sva mesta na kojima je došlo do okupljanja, odnosno blokade saobraćajnica. One su do jutros negde oko 6.30 i 7 časova deblokirane i na taj način je omogućeno uspostavljanje normalnog funkcionisanja saobraćaja", kazao je Luković.

Takođe, on je istakao da policijski službenici tokom deblokiranja nisu upotrebili nijednu službenu palicu i naglasio da je od sredstava prinude upotrebljena samo fizička snaga i sredstva za vezivanje uhapšenih.

"Tom prilikom, mi smo u prostoriju MUP-a doveli ukupno 18 lica koja će biti procesuirana i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima biće odlučeno šta će protiv koga biti podneto. Za sada imamo podnete 6 krivičnih prijava i 8 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Nismo imali registrovanih maloletnika u noćnom postupanju, sva lica su bila punoletna", kazao je Luković.

