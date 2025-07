'NANELI OGROMNU ŠTETU NAŠOJ ZEMLJI' Đurđević Stamenkovski: Blokadama pokušavaju održati proteste kao što se život održava na aparatima

Ministarka je ocenila da opoziciono delovanje ne bi trebalo poistovećivati sa destruktivnim delovanjem, da je ono legitimna stvar, nešto što je poželjno, jer može da bude korektiv vlastima ali da je sada u pitanju gola destrukcija i osveta narodu.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da oni koji sada izvode blokade po Srbiji pokušavaju da radikalizacijom održe proteste kao što se život održava na aparatima.

- Oni znaju vrlo dobro da bi narednih 10 dana ovom radikalizacijom potencijalno mogli da nanesu još neku štetu, a sve drugo što su pokušali je naprosto okončan proces - rekla je ona za TV Prva.

Istakla je da se ovih dana sa blokadama susrećemo u većem intenzitetu ali da su blokade karakteristika svih okupljanja tokom prethodnih sedam meseci.

- Nisu uvek blokade saobraćajnica jedini način da blokirate grad, da blokirate Srbiju. Blokiranjem institucija, blokiranjem univerziteta oni su naneli ogromnu štetu našem društvu i našoj zemlji. I nakon što su se izjalovile njihove ambicije da 28. juna na Vidovdan dođe do nekog prevrata, ne znam da li su očekivali da će policija da im dopusti da vrše nerede, da izazivaju haos ili da će država prosto prestati da radi svoj posao - istakla je ona.

Dodala je da je većina ljudi koja je bila prisutna na protestu 15. marta u međuvremenu odustala od takvih okupljanja zato što je "u tome prepoznala politički obrazac i ne želi da učestvuje u jurišu na sopstvenu državu bez obzira da li ima slaganja sa aktuelnom vlašću ili ne".

Ministarka je ocenila da opoziciono delovanje ne bi trebalo poistovećivati sa destruktivnim delovanjem, da je ono legitimna stvar, nešto što je poželjno, jer može da bude korektiv vlastima ali da je sada u pitanju gola destrukcija i osveta narodu.

- Ali opet kažem, ne možemo da konstatujemo da smo pobedili zato što je šteta koja je naneta ogromna i ne možemo mi da proglašavamo svoju pobedu ako Srbija gubi. Srbija je mnogo izgubila i Srbija je mnogo stradala tokom ovih sedam meseci i trebaće nam puno vremena da obnovimo sve ono što je porušeno i urušeno, ali svakako me raduje to što je država uprkos svemu pokazala zrelost, pokazala odgovornost i država je prethodnih 72 sata radila svoj posao i nastaviće da radi svoj posao - rekla je ona.

Prema njenim rečima blokade nisu legitiman vid političke borbe.

- I ta građanska neposlušnost. Šta znači građanska neposlušnost? Da ja vama mogu da ugrožavam vašu slobodu. Moja sloboda počinje i završava se do one linije dok ne ugrožava vašu. Kada kreće da ugrožava vašu, to više nije nikakva sloboda, to je zloupotreba priče o slobodi, o vladavini prava i o ljudskim pravima - navela je ona.

Ocenila je da je ovde demonstrirana određena poslušnost prema onim centrima moći koji se, kako je rekla, sami javljaju.

- Mi ne moramo da ih tražimo, ne moramo u njih da upiremo prstom. Oni se sami jave da zadiru u srpska državna unutrašnja nacionalna pitanja i da konstantno kao nekakav medijator bdiju nad Srbijom tako što će sve ovo što se dešava na našim ulicama iskoristiti da nastave sa dodatnim pritiscima na Srbiju - rekla je Đurđević Stamenkovski.

