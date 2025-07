Jorgić: Na šahovskom turniru u Beogradu osam klubova sa Kosova

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić istakao je da će predstojeći šahovski turnir „Srbija open“, koji se održava u Beogradu, poslati mnogo lepih poruka, pogotovo jer učestvuje i osam klubova sa Kosova. Jorgić je za Kosovo onlajn naveo da je na te učesnike najponosniji i saopštio da im je Savez omogućio da dođu, borave i učestvuju bez ijednog troška.

Predstojeći šahovski turnir „Srbija open“ održava se u Beogradu 14. jula i okuplja preko 500 igrača iz 45 zemalja širom sveta.

Jorgić smatra da je to jedno od najjačih takmičenja u Evropi, ali i svetu ove godine i da je ponosan na to, a najviše na, kako navodi, osmoro učesnika koji će biti sa Kosova iz svih klubova koji tamo rade - iz Goraždevca, Štrpca, Gračanice, Leposavića, Zubinog potoka, kao i tri tima iz Severne Mitrovice.

„Oni će izabrati između sebe ko će ih predstavljati, moje je bilo samo da im saopštim da ćemo se, o trošku Šahovskog saveza Srbije družiti ovih deset dana u Beogradu. Bili su oduševljeni jer će ukrstiti koplja sa najboljim svetskim igračima, družićemo se jer je šah poput mostova koji spajaju ljude. Mislim da ćemo biti svi zajedno zadovoljni na kraju i poslati mnogo lepih poruka. Pa čak i ona moja ideja koja je bila od pre nekoliko godina, verovatno će još mnogo vode proteći Ibrom, a to je kada budemo jednom zakazali jedan meč na mostu koji razdvaja ili spaja Južnu i Severnu Mitrovicu da odigramo jedan šahovski meč, onda ćemo znati da smo uspeli u ovoj našoj viteškoj igri“, poručio je Jorgić.



Istakao je da Savez zajedničkim akcijama pokazuje da želi da Srbi sa Kosova uvek budu lepo primljeni gosti.

„Ja sam se sad inače putem video linka uključio na tradicionalni Vidovdanski turnir koji sam protekle četiri godine lično otvarao, sada, zbog obaveza koje sam unapred imao, nisam mogao da budem sa njima fizički, ali sam se uključio i poželeo im mnogo uspeha, jer, znate kako, kao i u životu, ova naša viteška igra šalje lepe poruke. Onaj ko sedi preko puta vas za šahovskom tablom - to nije vaš neprijatelj, to je vaš protivnik za šahovskom tablom. Da li je politički, da li je sportski, ali nikada neprijatelj i mislim da zato treba da čuvamo ovu vitešku igru sa svim onim vrlinama koje želimo, a to je da vratimo šah u škole, da ga vratimo na Kosovo i Metohiju, da tako krenemo da stvaramo bazu. I kada čujete ljude koji tamo rade u šahovskim klubovima da su im bukvalno jedina druženja kada se zakaže šahovski meč i kada se druže, da li igraju u porti neke crkve ili u nekom studentskom domu, nebitno gde se nalaze i mi ćemo i to malo uvek i finansijski i na svaki drugi način da pomažemo“, zaključuje predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Autor: D.B.