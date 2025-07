'DOSTA JE BILO MALTRETIRANJA' Vučić poručio blokaderima: Nećete nikada da blokirate aerodrom - svi ćete biti pohapšeni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govori o svim važnim pitanjima, a najpre je saopštio preliminarne rezultate izbora u Kosjeriću.

- Što se tiče Kosjerića saopštiću preliminarn rezultat. Dogodilo se veliko čudo, pre samo nekoliko dana predstavnici opozicije i blokadera ubedljivo su pobedili našu listu na tu mestu sa 95 glasova razlike. Sada im je trebalo 140 glasova razlike da bi osvojili u Kosjeriću. Večeras smo mi ubedljivo pobedili čak i na tom mestu sa 197 glasova a oni sa 153.

- Njih 350 čekaju sada ispred opštine, želim da čestitam svim ljudima u Srbiji i Kosjeriću jer ovo pokazuje da normalna Srbija pobeđuje. Mnogi koji su želeli promene i uvek nas sa pravom kritikovali, razumeli su da bi pobeda onih koji je ne zaslužuju dovela Srbiju u ambis. Ovo je preokret koji se ne viđa- Nema nijedne primedbe u zapisniku, pobeda čista kao suza. Kosjerić je u rukama odgovornih i ozbiljnih srpskih domaćina i postaraćemo se da Kosjerić napreduje.Podsetiću vas na one izbore kada je bio Saša Janković moj protivnik 2017. godine. Tada ste imali za gospodina Belog 9,13% glasova. Međutim, na dopunskim izborima, na ponovljenim, tamo gde su pristalice Saše Jankovića tražile ponavljanje izbora, svuda se moja prednost drastično i dramatično uvećavala. Broj glasova Belog je drastično padeo i broj glasova za gospodina Janković je drastično padao. I ljudi su želili negde u nekom trenutku, bez obzira što sam dobio 58-59%, što je ogromna pobeda, ali neki ljudi su želili da kažu, ej, ne želimo takvu dominaciju, želimo da pokažemo da postoje drugačija mišljenja. Međutim, onda kada su videli da je đavo odneo šalu i da su neki umislili da mogu lažima u izbornoj krađi i u ne znam čemu da pokušavaju da dovedu Srbiji nestabilnost, onda su ljudi na tim ponovljenim izborima, samo desetak dana kasnije, na istim biračkim mestima, meni dali drastičnu, ubedljiviju pobedu. Tako vam i sada u Kosjeriću.

- Ovo što ste vi danas pokazali, to je takva katastrofa za njih. Ovo je loše za Srbiju. Nama da je porezna dobit za skoro 80 miliona veći od predviđenog. To su dobre vesti. Do nedelje mi otvaramo auto-put do POžege. Znam koliko se tome raduje svako u Srbiji. A ne samo da tražite kako ćemo nešto da sprečimo. Srbija neće da je ruše i uništavaju. Neću da kažem koliko bi ubedljiva pobeda bila na bilo kakvim izborima. Problem je u tome što je neverovatno što neki ljudi ne razumeju da postoji nešto važnije od toga. Mi moramo da se borimo za naše interese. Moramo da gradimo i privlačimo investitore. Ako nemate socijalni život pustite druge ljude da rade. Ako neko misli da se ovo dešava tamo nekim ljudima, taj samo ima sreću da ne naleti na njih. Ako imaš posao, porodice, oni te mrze, psuju. Ako im se ne pridružiš. Ljudi ne razumeju da ovo nema veze sa Aleksandrom Vučićem. Ovo se dešava svakome od nas- rekao je Vučić.

Vučić je osudio napade na novinarku Informera

- Ne znam kako bih se osećao da neko izgovara mojoj ćerki ovo što izgovaraju vašim novinarima. Ima li kraja tome? Kako mislite da dobijete glasove a pokazujete nasilje prema dama. Odnosite se prema damama na način na koji je sramota prema civilizovanim ljudima da se obraćate. Nemaš pravo da izgovaraš tako strašne reči i da ti to bude jedini program. Ljudi se ljute zato što ne reagujem oštrije, a ja ne želim zato što bih se pokajao. Gde je tu pravo gde je pravda? Nema je. Nema čak ni pravila. Ali tako vam to ide, oni koji tuku Draganu Ćendić nisu dan proveli u pritvoru. A oni koji su čuvali prostorije? Bitno je da sačuvamo ljude u neverovatno teškim okolnostima- rekao je predsednik.

- Ljudi mi smo realno izgubili godinu dana. Ne možeš da igraš utakmicu, a da ne treniraš godinu dana. Ne nismo spremni. Bes nikada nije vodio državu. Problem sa ljudima na ulicama, a mali je broj, to je 22.000 ljudi. Večeras to neće biti ni 9.000. Slavija je bila očajan program. Politika je da se boriš na častan način, da pružiš šansu protivniku ali da radiš više od njega. Da narod vidi tvoju borbu i ljubav prema zemlji.

- Sutra prekosutra otvaramo u Čačku novu fabriku. Takođe Nemci. Strašna fabrika. Za to živim, za to smo se borili. Neće od nerada bilo šta da se stvori. Samo od rada. I tome moramo da se vratimo. Izvinjavam se svim vašim koleginicama koje su bile izložene neverovatnom linču nekih ljudi za koje sam mislio da ne postoje u našem gradu. Da takve sretnete uopšte- rekao je Vučić.

- Šokiran sam reakcijom tužilaštva na haos u Zemunu. Šokiran sam kada oni koji krše zakone. Rekao sam da nema nikakvih pomilovanja. Mogu da pređem preko svoje reči da bih drugome spašavao živote, ali ovako kako misle neće moći nigde da se zapošljavaju. Ostaje im mrlja za ceo život. Pa onda kažu nasilje policije, kakvo crno nasilje policije? Čoveče nije ovo 2000. godina. Prošlo vreme, postoje zapisnici, sabereš broj i broj. Neće nikada da zauzmete aerodrom, svi ćete biti pohapšeni. Knjiga za koju mislim da ću imati vremena da je završim, već izaziva veliko interesovanje. Biće udžebničkog karaktera- rekao je predsednik.

- Pa onda kažu nasilje policije, kakvo crno nasilje policije? Čoveče nije ovo 2000. godina. Prošlo vreme, postoje zapisnici, sabereš broj i broj. Neće nikada da zauzmete aerodrom, svi ćete biti pohapšeni. Neće ljudi to više, neće više niko to da dozvoli. Dosta je bilo te vrste maltretiranja. Ja moram i drugim ljudima da objasnim, i ja sam predsednik i ovim drugim ljudima. I šta god oni o meni govorili, da sam ubica, da sam narkodiler, svakojake ludosti, mama nije majka, tata nije otac, ovako i onako, sve je super. Radite šta god hoćete, ali ja moram da brinem o njima. I ja moram da razumem zablude do kojih su došli zahvaljujući jednoj jezivoj propagandi. Jednoj jezivoj propagandi jedne ogromne medijske platforme kriminalca do juče, koji je bio vlasnik, koji je rušio ovu zemlju zajedno sa pojedinim stranim službama. Ta knjiga, za koju se nadam da ću imati vremena da je završim, izaziva već veliko interesovanje u inostranstvu. I nije to pitanje moje sujete, to će biti udžbeničkog karaktera, mnogo toga ćete da vidite i moći da naučite i kada poređate da vidite kako to izgleda. Imali ste primer Žarka Koraća pre nekoliko dana. Ja sam bio na prvoj televiziji i govorio o tome kakva je laž bila ona baka Rumunka. Govorio o paradigmi obojene revolucije gde možete da lažete šta hoćete. On pošto to naravno nije gledao, on je i tri dana kasnije to ponovio, laž o tre, tri ili četiri meseca. I baš ih briga za sve to. I baš ih briga za bilo šta su izmislili, nema veze, slagali smo to, sutra je vreme za neku novu laž- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić