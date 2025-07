'OVO JE ČUDO OD AGREGATA, ODMAH SE SPUŠTAJU RAMPE' Vučić pokazao kako izgleda kontrolna soba za nove tunele Munjino brdo i Laz (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je sobu za kontrolu tunela Laz i Munjino brdo i istakao da je nekada bio san stići od Beograda do Zlatibora za dva sata.

"Nekada je bio san stići od Beograda do Zlatibora za dva sata, a za koji dan to će postati stvarnost. Ponosan sam na Srbiju koja se gradi. Živela Srbija!" napisao je on na TikToku.

On je dodao da je to čitava kontrolna zgrada.

"Ovo je čudo od agregata zato što 4-5 sati kada nestane struja u bilo kom od tunela, imamo napajanje, a ako krene požar, ljudi odmah reaguju spuštanjem rampi i intervenišu istog sekunda. Sve smo osigurali da se ljudi osećaju bezbedno i da imamo nešto što nisam siguran da čak i u najrazvijenijim zemljama imaju svuda i na svakom mestu, takve sisteme", opisao je Vučić na snimku.

Dodao je da je ponosan na Srbiju koja se gradi.

"Tako da, ljudi, idete do Požege sve vreme auto-putem i do Zlatibora za dva sata", dodao je Vučić.

