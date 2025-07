'KADA NAPADAJU POLICIJU, NAPADAJU DRŽAVU' Vučević o jutrošnjem haosu koji su napravili blokaderi širom zemlje, 3681. čovek maltretira Srbiju

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučevič izjavio je da je 3681 čovek učestvovao u maltretiranju sugrađana širom Srbije.

-Jutros je u Srbiji celoj učestvovalo 3681 čovek učestvovao u maltretiranju sugrađana. Oduzimaju pravo drugima da se kreću, fizički ih napadaju, beže neverovatnom brzinom. Kada napadaju policiju, napadaju Srbiju, oni brane javni red i mir, to im je dužnost, za to su položili zakletvu, za to ih plačaju. Dobor je da ih policija legitimiše, opkoljavaju policijske stanice, skupljaju se kao čopor, svi neka se popišu, red mora da se zna. Ovo nigde ne možete da rade. Da to radite u Madridu, Londonu, Vašingtonu kako biste prošli. Ovo je odnos prema građanima srbije. Kako bi bilo da oni, zgubidani vode državu. Od čega oni žive, šta rade u životu, osim što se bave kontejnerima - naveo je Vučević povodom jutrošnjih nereda koji stvaraju blokaderi po gradovima u Srbiji.

Autor: D.B.