Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da o pravima radnika brine Dragan Đilas, čovek koji je, kako je naglasila, ugrozio srpsku ekonomiju, zatvarao fabrike i ostavio pola miliona ljudi bez posla, a istovremeno se lično obogatio kao državni funkcioner.

"Jadno i licemerno! Dragan Đilas brine o pravima radnika?! To je čovek koji je ugrozio srpsku ekonomiju, zatvarao fabrike i ostavio pola miliona ljudi bez posla, a istovremeno se lično obogatio kao državni funkcioner. U brojkama je to 619 miliona evra, koliko su Đilasove privatne firme inkasirale dok je on bio jedna od poluga vlasti žutog pljačkaškog režima. Sada se politički prepakovao, pa valjda misli da je narod zaboravio njegovo pravo lice. Njegova Stranka slobode i pravde tobož je jako zabrinuta za opstanak radnih mesta. Bolje da se on ne meša u ekonomsku politiku, jer svako njegovo mešanje do sada je izazivalo zatvaranje fabrika i otpuštanje radnika, stopu nezaposlenosti od 26% kolika je bila u njihovo vreme. Nije bilo lako iz te spirale propadanja izvesti Srbiju", napisala je ministarka na Instagramu.



Zahvaljujući reformskoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića u vlasti SNS, poslednjih 13 godina Srbija je, kako je istakla Mesarović, gradila snažnu ekonomiju i postala lider u investicijama u ovom delu Evrope.

Autor: D.B.