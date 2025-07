Svečanost povodom završetka školovanja 14. klase VSBO i oficira 68. klase GŠU

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, svečanosti povodom završetka školovanja 14. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 68. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Svečanosti su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, ministri u Vladi Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici vojno-diplomatskog kora, verskih zajednica i članovi porodica polaznika.

Ministar Gašić uručio je replike srpskih srednjovekovnih mačeva polaznicima 14. klase VSBO i oficirske sablje prvoj trojici u rangu polaznika 68. klase GŠU - potpukovniku Bojanu Ćeferjanoviću, potpukovniku Marku Marjanoviću i potpukovniku Ivanu Stojadinoviću, dok je ostalim polaznicima 68. klase GŠU oficirske sablje uručio načelnik Generalštaba general Mojsilović.

U svom obraćanju ministar Gašić naglasio je da su bezbednost otadžbine i sposobnost za njenu odbranu preduslov postojanja svih drugih vrednosti našeg slobodoljubivog naroda.

- Da bi ta bezbednost i pomenuta sposobnost postojale, potrebni su razboriti i rodoljubivi ljudi mudrih glava i odvažnih duša, oplemenjeni znanjem vojnih nauka, da predvode snage kojima država raspolaže. Oni se ubrajaju u najplemenitije sinove i kćeri svoga naroda i njima se mora odati zasluženo priznanje. Zato mi, koji imamo privilegiju da učestvujemo u svečanosti povodom završetka usavršavanja polaznika 14. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane i 68. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane ,,Vojvoda Radomir Putnik” Univerziteta odbrane, osećamo da ovaj svečani čin svojim smislom odavanja priznanja ovakvim ljudima savršeno upotpunjuje prostor Doma Narodne Skupštine Republike Srbije - Doma cele naše otadžbine - rekao je ministar Gašić.

Obraćajući se polaznicima, ministar Gašić poručio je da su im time što su ih uputili na navedene nivoe usavršavanja, njihovi nadređeni već rekli ono što misle o njima - da potpuno računaju na njih, da poštuju njihov dosadašnji rad i rezultate i da veruju da mogu da postanu rukovodioci na strategijskom nivou, sposobni da donose najteže odluke i da upravljaju sistemom nacionalne odbrane, radi zaštite vitalnih interesa naše zemlje i krucijalnih društvenih vrednosti našeg naroda.

- Slavna istorija srpskog naroda je pokazala kroz život i delo naših najvećih državnika i vojskovođa da se do znanja i veština potrebnih za odbranu zemlje može doći samo istrajnim učenjem i radom, uz negovanje ljudskih i moralnih kvaliteta. Bitke nisu dobijali ni najbolji topovi, puške, sablje, nego naši Mišići, Bojovići, Stepanovići i druga velika imena sa svojim znanjima i strategijama, sa svojom čašću i odanošću. A njima su predavali profesori Artiljerijske škole i posle Više škole Vojne akademije, koja i jeste preteča Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnikˮ. Zato s jednakom pažnjom svi odgovorni ljudi u sistemu odbrane treba da pristupaju vojnom obrazovanju i razvoju sposobnosti za odvraćanje, u skladu s Konceptom totalne odbrane - rekao je ministar Gašić, ističući da polaznici treba da budu ponosni na činjenicu da su se usavršavali na Univerzitetu odbrane.

On je dodao da su programi usavršavanja Škole nacionalne odbrane osmišljeni tako da polaznicima pruže znanje potrebno za velike zadatke koje će uskoro dobiti.

- Tokom usavršavanja imali ste priliku da probleme bezbednosti i odbrane sadržane u programima usavršavanja, zajednički, kritički i stvaralački sagledate. Konkretni rezultati takvog pristupa usavršavanja jesu svestrana, objektivna analiza stanja i potreba sistema bezbednosti i odbrane naše zemlje i stabilnosti regiona, kao i predlozi za njihovo poboljšanje - rekao je ministar odbrane.

Naglasivši da živimo u doba intenzivnih promena, koje zahtevaju neprekidan razvoj kako ličnih tako i kolektivnih sposobnosti, ministar Gašić rekao je da to što su dostigli potreban nivo znanja da prepoznaju i razumeju sve one izazove koje savremeni svet stavlja pred države i narode, kao i da im prepoznaju slabosti i da se bore za što bolju poziciju svoje zemlje u tom svetu, ne znači da ne mogu i dalje da napreduju kao eksperti i praktičari.

- Naprotiv, vaša je dužnost da idete dalje, mislite brže i jasno vidite ona rešenja koja drugi ne naziru. Ostanite u kontaktu sa svojim profesorima i mentorima sa Univerziteta odbrane. Kada pomislite da nema izlaza iz problema kojim se bavite, njihovo znanje, njihove teorije i kritičko mišljenje mogu vam osvetlati puteve spasa - poručio je ministar Gašić polaznicima.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da Srbija, predvođena predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem uporno istrajava na statusu vojne neutralnosti.

- Iako je neutralnost u Evropi doživela eroziju, mi je smatramo vrednom i časnom opcijom, dostojnom naših predaka i pravim izborom za očuvanje interesa naših savremenika i potomaka. Dosledna neutralnost danas je otmena odluka, ali nas istovremeno obavezuje da razvijamo kapacitete vlastite odbrane. Istovremeno, Srbija bez ikakvih dilema iskazuje spremnost za saradnju sa drugim državama, sa sve četiri strane sveta i sa svih kontinenata, u interesima mira i radi jačanja globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti - naglasio je ministar odbrane.

Takođe, on je istakao da Ministarstvo odbrane pruža veliki doprinos međunarodnoj saradnji Republike Srbije sa svima koji prihvataju našu ispruženu ruku, što se može videti i na današnjem događaju.

- O tome dovoljno govori prisustvo oficira stranih oružanih snaga u redovima polaznika Škole nacionalne odbrane, koje s naročitim uvažavanjem pozdravljam. Prijateljstva stečena tokom usavršavanja samo će učvrstiti dobre odnose između naših država. Nažalost, svedoci smo da u savremenom svetu prijateljstva i saradnja među državama nisu jedina stvarnost. I Republika Srbija suočena je s različitim izazovima. U istorijskoj dubini, to nije ništa novo, ali su načini kako se ovi izazovi ispoljavaju drugačiji nego u prošlosti. Vojnička hrabrost i državnička mudrost, ipak, ostaju stamen-kamen i kamen temeljac za opstanak, razvoj i slobodu Srbije - rekao je ministar Gašić.

On je izrazio uverenje da je naš sistem nacionalne bezbednosti i odbrane dobio časne, odane i visoko stručne civilne i vojne rukovodioce, spremne da stalnim učenjem i napornim radom hrabro krenu u susret izazovima s ciljem odbrane naših nacionalnih interesa.

- Vama sada predstoji da preuzmete i više odgovornosti. Posle ovog svečanog čina, imaćete aktivniju i konstruktivniju ulogu, daleko snažniju od one koju ste imali na svojim prethodnim radnim mestima. Vi ulazite u krug onih ljudi koji će u narednoj deceniji, politički ili profesionalno, biti najodgovorniji za sve što se dešava u sistemu bezbednosti - pozitivno ili negativno. Zbog toga, uvaženi polaznici Škole nacionalne odbrane, imajući na umu da je zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i zaštita bezbednosti Srbije i njenih građana najviši odbrambeni interes i najviša dužnost i čast svakog od nas, marljivo radite i primenjujte znanja koja ste stekli tokom usavršavanja, kao bi naša odbrana bila dovoljno jaka da to obraduje naše prijatelje i odvrati od nečasnih namera one koji to nisu. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija - zaključio je ministar Gašić.

Najuspešniji u 68. klasi Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Bojan Ćeferjanović obratio se u ime polaznika i tom prilikom istakao da su tokom usavršavanja, osim izučavanja vojnih nauka, imali priliku da uče jedni od drugih te da se danas ne obraća kao najbolji, već kao onaj koji je imao privilegiju da bude okružen najboljima.

- Želim da istaknem jedan segment koji je danas od ključnog značaja za celokupan bezbednosni sistem naše zemlje - opremanje i modernizacija Vojske Srbije. Živimo u dobu kada tehnologija diktira tempo ratovanja i kada naša vojska mora da ide korak napred. Bez savremene opreme nema efikasne odbrane. Ali oprema sama po sebi nije dovoljna - potreban je čovek obrazovan, motivisan, obučen i osposobljen da tu opremu pretvori u instrument odbrane i stabilnosti. Mi smo deo tog kadra - oficiri nove generacije - rekao je potpukovnik Ćeferjanović.

Obraćajući se polaznicima, načelnik Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ pukovnik Zoran Jekić rekao je da vojna nauka kaže da je „teorija bez prakse mrtva, a da je praksa bez teorije slepa”.

- Znanja koja ste stekli tokom usavršavanja u Školi nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik” pružaju vam osnovu da se uhvatite u koštac sa svim izazovima koji vas čekaju na budućim radnim mestima, kao i savremenim izazovima sa kojima je suočena naša država. Potrebno je da u nastavku svojih karijera tu osnovu neprestano nadograđujete novim znanjima, povezujete sa praksom i svojim životnim iskustvom, kako bi postali pravi lideri i perjanice razvoja i jačanja sistema odbrane Republike Srbije - istakao je pukovnik Jekić i poželeo svima sreću i uspeh u daljem radu.

Ministar Gašić uručio je danas replike srpskih srednjovekovnih mačeva pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su u 2024. godini završili Visoke studije bezbednosti i odbrane u inostranstvu, dok je general Mojsilović uručio oficirske sablje pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su prošle godine u inostranstvu završili Generalštabno usavršavanje.

Drugi u rangu 68. klase Generalštabnog usavršavanja potpukovnik Marko Marjanović naglasio je značaj tog nivoa školovanja.

- Usavršavanje ima veliki značaj za mene lično, jer predstavlja potvrdu moje profesionalne vrednosti i dosadašnjeg rada. Utisaka ima veoma mnogo, ali najvažniji je svest o vrednosti i značaju jedinstva vojske i našeg naroda - istakao je potpukovnik Marjanović.

Njegov kolega potpukovnik Ivan Stojadinović rekao je da je školovanje bilo veoma intenzivno i da svi polaznici 68. klase nose veoma pozitivna iskustva.

- Imali smo brojna predavanja, seminare, vežbe i sve to je doprinelo našem razvitku u pogledu stručne kompetencije. Za mene ima veliki i lični, porodični, ali i profesionalni značaj - rekao je treći u rangu potpukovnik Stojadinović.

Visoke studije bezbednosti i odbrane ove godine završilo je 24 polaznika, od toga 15 iz organa državne uprave i službi Vlade Republike Srbije, pet iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i četiri iz oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Namibije, Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Navedena 14. klasa najbrojnija je u istoriji usavršavanja.

Generalštabno usavršavanje završilo je 49 oficira iz zemlje i inostranstva - 44 iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, četiri oficira iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnik Oružanih snaga Republike Angole, a 68. klasa bila je najbrojnija klasa u prethodnih 20 godina.

