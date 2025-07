Šef srpske delegacije pri Međunarodnom savezu za sećanje na Holokaust (IHRA), organizaciji posvećenoj borbi protiv iskrivljavanja Holokausta, istorijskog revizionizma i rehabilitacije nacizma Nemanja Starović, oglasio se na društvenoj mreži X.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Kao šef srpske delegacije pri Međunarodnom savezu za sećanje na Holokaust (IHRA), organizaciji posvećenoj borbi protiv iskrivljavanja Holokausta, istorijskog revizionizma i rehabilitacije nacizma, osećam potrebu da izrazim ozbiljnu zabrinutost zbog duboko uznemirujućeg događaja koji se odigrao u Zagrebu, Hrvatska, a koji podriva same principe koje IHRA zastupa.

Naime, na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona, izvođača notornog po veličanju nasleđa ustaškog režima koji je sarađivao sa nacistima, okupilo se bez presedana 500.000 ljudi.

Mnogi prisutni otvoreno su nosili simbole i obeležja povezane sa Nezavisnom Državom Hrvatskom (NDH), marionetskom državom iz vremena Drugog svetskog rata koja je učestvovala u stravičnim zločinima. Na vrhuncu koncerta, pola miliona ljudi uzvikivalo je ustaški slogan "Za dom spremni". Najalarmantnija je bila gotovo potpuna podrška hrvatskog državnog vrha ovom koncertu, uključujući premijera Andreja Plenkovića koji je čak prisustvovao probi, iako je Perković izvodio stihove koji eksplicitno predstavljaju savremenu Hrvatsku kao reinkarnaciju NDH: "Iz mučeničke krvi niču klice nove / Devedeset i prve godine / A sada kosti zovu, svaka jama viče / Grobovi govore kroz bol."

Iako je neuobičajeno komentarisati dešavanja u susednim zemljama, razmera ovog događaja – verovatno najveće promocije nacističke ideologije u Evropi u poslednjih nekoliko decenija – zahteva odlučan odgovor. Za preživele Holokausta, kao i za preživele genocida nad Srbima i Romima tokom Drugog svetskog rata, od kojih mnogi i dalje žive u Srbiji i Hrvatskoj, ovakve scene su duboko uvredljive.

Normalizacija relativizacije nacizma, što se ogleda u ogromnom broju prisutnih na koncertu izvođača koji je zabranjen u nekoliko zemalja EU zbog svojih podelačkih stavova, ukazuje na zabrinjavajuću regresiju u društvu u kojem za takve ideologije ne sme biti mesta. Scene iz Zagreba snažno potvrđuju koliko je misija IHRA-e danas i dalje hitna i relevantna – ne samo u Evropi, već i širom sveta. One nas podsećaju da naše zajedničko obećanje "Nikada više" ne sme da posustane pred nelagodom, već mora biti učvršćeno nepokolebljivom odlučnošću.

