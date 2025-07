Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je sastanku i prezentaciji eBolovanja, novom sistemu koji za cilj ima da poveže sve institucije koje su važne za pacijenta, a to su poslodavci, zdravstvena ustanova, odnosno lekari i RFZO.

Sastanak je održan u sali amfiteatra Ministarstva privrede, na kojem je prisustvovao i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja.

-Domovi zdravlja su nosioci ovlašćenja. Danas su prisutni opštine i gradovi koji su direktno vezani za ona područja i delove Srbije gde je prisutan najveći broj bolovanja u letnjim mesecima, gde veći broj zaposlenih uzima bolovanja zbog drugih poslova- rekla je na početku svog obraćanja ministarka Mesarović i dodala da tu postoje dva problema.

-Problem je što smo s jedne strane, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, stekli investicioni rejting. S druge strane imamo problem radne strane, imamo deficitne kategorije i neki uzimaju bolovanja od mesec dana. To se oslikava na redovan broj radnika. Molba i apel ministra Lončara i svih nas jeste da to pratimo sa dužnom pažnjom. Ovde su i predsednici opština, a mi ćemo u saradnji sa njima i kompanijama doći do spiskova koja su to lica koja zloupotrebljavaju taj položaj. Naravno, tu ima i izuzetaka koji su s pravom na bolovanju- istakla je.

Ona je navela i da moraju da budu jedinstveni, da komuniciraju redovno i da za tri meseca vide dokle se stiglo sa projektom.

- Današnji skup predstavlja skup onih lokalnih samouprava koje su najugroženije u tom smislu. U narednom periodu ćemo to imati sistemski rešeno kroz E-karton i bolovanja. Zahvaljujemo se kolegama iz Kancelarije za informacione tehnologije i zahvaljujemo se i doskorašnjem premijeru Milošu Vučeviću koji je inicirao sa ministrom Lončarom ovaj veoma značajn projekat. On direktno utiče na našu privrednu aktivnost. Zahvaljujem se i ministru Lončaru na posvećenosti ovoj temi. Moramo svi zajedno raditi na ovom zadatku. Predstavnici lokalnih samouprava će od sutra biti angažovani na ovom pitanju, sa najvećim kompanijama koji su se obratili Ministarstvu privrede, kada od letnjih meseci ne mogu normalno da posluju. Oni nemaju druge izbore da angažuju neka druga lica, da ova otpuste. Oni su usmereni na ova lica. Ministar Lončar je predložio i slanje na kućnu adresu i nekim drugim mehanizmima dodatno da se iskontroliše. Ali je jako važno jer lokalne samouprave žive od ovih kompanija- reči su potpredsednice Vlade.

Mesarović je naglasila je da se svet suočava sa krizom i da Srbija mora da očuva svoj privredni ambijent, da i dalje privlači direktne strane investicije, te da to ne može ako je stopa bolovanja procenat koji smo sada premašili.

-Zahvaljujem se još jednom svima i da budu maksimalno angažovani kako bi očuvali kompanije koje posluju u ovim mestima- zaključila je.

Autor: S.M.