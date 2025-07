'OSMANI MANIPULIŠE TRAMPOVIM REČIMA' Đurić: Ona fabrikuje optužbe protiv Srbije

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je danas da predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani manipuliše rečima predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i fabrikuje optužbe protiv Srbije.

- Nažalost, manipulacija i fabrikovanje izgleda da su jedini način da Osmani i Priština danas privuku pažnju u Vašingtonu. Srećom, naši američki prijatelji znaju istinu - naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži X.

Kako je naveo šef srpske diplomatije, istina je da je predsednik SAD Donald Tramp postigao nešto važno Vašingtonskim sporazumom 2020. godine i da Srbija pozdravila njegovu viziju, stabilnost kroz trgovinu i ekonomski rast, ali da Priština nažalost nije uspela da poštuje duh tog sporazuma i odbija da prihvati Trampov pristup izgradnje mira kroz ekonomsku saradnju.

It’s certainly true that President @realDonaldTrump achieved something important with the Washington Agreement in 2020. Serbia welcomed his vision — stability through commerce and economic growth.



Unfortunately, Pristina has failed to honor the spirit of that agreement. It…