'AKO STE BLOKADER, VI STE ZAŠTIĆENI' Brnabić za Pink: Fotografija sa Nenadićem mora da bude predmet posebne istrage

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je večeras da fotografija na kojoj se tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić nalazi sa osobama koje podržavaju blokade u Srbiji pokazuje "čitav koruptivni sistem i sve za šta se blokaderi bore" i da ta fotografija mora da bude predmet posebne istrage.

Brnabić je rekla da fotografija, na kojoj se vidi kako zajedno u kafani sede Nenadić, rektor Univerziteta u Beogradu (BU) Vladan Đokić, prorektor za međunarodnu saradnju BU Nebojša Bojović, doskorašnji direktor Infrastrukture železnice Milutin Milošević i bivši košarkaš i sportski funkcioner Dejan Bodiroga, "baca novo svetlo na sve što je Srbija preživljavala u poslednjih osam meseci, odnosno od trenutka pada nadstrešnice".

"Mi na fotografiji vidimo specijalnog tužioca za organizovani kriminal koji vodi istragu o padu nadstrešnice, koji sedi u vrlo bliskim odnosima i pije u kafani sa ljudima koji, zamislite, nisu ni optuženi, ali su bili na čelnim funkcijama u okviru preduzeća Infrastruktura železnice Srbije koje je bilo nadležno za nadstrešnicu. To je Bojović koji je danas i prorektor za međunarodnu saradnju, dakle jedan od najbližih saradnika rektora Đokića, samim tim jedan od najvažnijih i najuticajnijih blokadera i pumpača. Taj Bojović je tačno deset godina bio predsednik Skupštine Infrastruktura železnice Srbije", rekla je Brnabić u ''Hit tvitu'' na TV Pink.

Prema njenim rečima, predsednik Skupštine Infrastrukture železnice Srbije je pritom usvojio izveštaj o nadstrešnici, da ne postoje nikakvi problemi.

"Nije čak ni optužen. I takav čovek sedi u društvu sa još jednim specijalnim tužiocem za organizovani kriminal koji se bavi tom istragom. To je samo po sebi, ne problem, nego je neverovatno opet da se pojavila ta fotografija i da se do danas još ništa nije promenilo, da to nije objašnjavao Nenadić, da to nije objašnjavalo tužilaštvo za organizovani kriminal, da nije objašnjavao Bojović...", rekla je Brnabić.

Ukazala je da sa njima sedi i Milošević koji je čitav niz godina bio direktor Infrastrukture železnice Srbije.

"Imate Jelenu Tanosković koja je bila vršilac dužnosti direktora Infrastruktura železnice Srbije nekoliko meseci, koja je optužena, privedena, uhapšena pred detetom u šest ujutru, provela neko vreme u pritvoru, sada je u kućnom pritvoru, ali zato čovek koji je čitav niz godina, verovatno više od decenije, bio izvršni direktor tog preduzeća, nije ni optužen, kakav pritvor", prokomentarisala je Brnabić.

Upitala je gde je tu pravda i ko će građanima da objasni zašto samo blokaderi nisu optuženi.

"Znači, ako ste blokader, vi ste zaštićeni u poslednjih osam meseci. Vas tu tužilaštvo ne goni. Niste im interesantni", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je na fotografiji i rektor Đokić koji krši najmanje tri zakona i Ustav Srbije.

"I sedi opušten, pije sa tužiocem za organizovani kriminal. Ako mene pitate, on je organizator kriminalne grupe, jer je kriminalna grupa ona koja je zauzela, okupirala naše fakultete, privatizovala ih i od njih napravila svoju političku stranku", rekla je Brnabić.

Vreme odgovornosti

Brnabić je kazala da je zato danas u Užicu gde je u toku blokada magistralnog puta prema Zlatiboru bio rektor Đokić - jer zna da dolazi vreme odgovornosti.

"On zna da dolazi vreme odgovornosti i da će morati da odgovara za kršenje niza zakona. I Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o studentskom organizovanju, i Ustava Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ocenila je da je reč o obojenoj revoluciji i još jednom konstatovala da čovek koji je potpisao rešenje o tome da je Železnička stanica spremna za rad, nije ni saslušan.

Autor: Pink.rs