Prva zvanična reakcija Moskve na Trampov ultimatum, oglasio se Medvedev!

Rusija nije primetila Trampov teatralni ultimatum Kremlju, izjavio je zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije i predsednik stranke Jedinstvena Rusija Dmitrij Medvedev.

"Tramp je postavio teatralni ultimatum Kremlju. Svet se stresao, očekujući posledice. Ratoborna Evropa je razočarana. Rusiju nije briga", napisao je Medvedev na mreži X.

Ovo je prva zvanična reakcija Moskve na jučerašnje izjave iz Vašingtona, navodi ruska agencija Tass.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.