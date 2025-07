'GOSPODINE ĐOKIĆU, ŠTA SI TI RADIO?' Bajatović: Mislio je da će obojenom revolucijom doći na vlast! I on, i ostali 'profesori'

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže da svi koji prave haos u državi u poslednjih nekoliko meseci zapravo nisu studenti, već ljudi koji su aktivisti određenih političkih stranaka.

- Ako si bacio molotovljev koktel, ako si nekoga udario, samo pobegneš na Pravni, tu niko ne sme da vas dira. Kažu postoji autonomija fakulteta, setite se bežanije 28. Šta, ja ubijem čoveka, i Pravni me štiti? - dodao je Bajatović, pa se dotakao ispita na novosadskom sajmu.

- Izašlo je više studenata na ispite, nego što ima blokadera. 6 puta više. Nema ih poslednjih osam nedelja više od 20 u plenumu. Očigledno je ova banda profesionalnih demonstranata, kada je problem, kada treba da se sklone, beže na fakultete. To su ljudi sa problemima u glavi. Ovo što se desilo u Novm Sadu, Bogradu, fakultetima, pa to je obojena revolucija. Juče je organizovan novosadski ispit. prijavilo se nešto manje od 120 studenata, izašlo je 68. To je visoka izlaznost - naveo je Bajatović.

Došli su roditelji, oni su bili iznaneđeni, iznenađeni što im deca polažu, dodao je Bajatović.

- Ovi lanci i katanci, čemu služe? Osim obojene revolucije, da li naši građani, ili deo građana shvataju da su lanci i katanci namenjeni Srbiji. Ako se promeni vlast ovo su lanci i katanci za privredu, finansije, penzije, izgradnju... Što se napada crkva? Ovde je otvorena gomila pitanja - nastavlja Bajatović.

- Kada imate odgovorne profesore, veće, moguće je provesti izbore. Gospodine Đokiću, šta si ti radio? Šta je suština. Neko se nije bavio svojim poslom, mislio je da će obojenom revolucijom doći na vlast. Dejan Šoškić, profesorka Pisarić? Ona je 2002. godine podržala Vučića - dodao je Bajatović.

- Ovi drugi nisu nikakvi SNS-ovci. Profesori koji su odgovorni, nisu nigde priklonjeni - rekao je Bajatović potom.

Autor: D.B.