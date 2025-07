Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučevič izjavio je da sinoćni poziv blokadera na linč njega i njegove porodice predstavlja obrise 30-ih godina prošlog veka.

- Dobro sam i porodica je dobro, malo su više uznemirene majka i sestra, koja teže to podnosi. Izvinjenje mojim komšijama. Hvala Informeru, vi ste jedini medij koji je pozvao. Na 200 metara od moje kuće je jedino gradsko porodilište. Oni ludaci su blokirali ulicu gde je gradsko porodilište, uznemiravali su žene koje su tamo na porođaju i zaposlene. To samo pokazuje da ih nije briga. Oni su sebi uvrteli u glavu da imaju pravo da rade sve, da blokiraju ulice, puteve, da dođu nekom i na kuću. Ovo su obrisi 30-ih godina prošlog veka. U Ulicu Branimira Ćosića su došli zato što ja živim tamo. Na kraju su se ostrvili na mojih par prijatelja i komšija, koji su se spontano okupili. Policija je radila svoj posao. Ovih par stotina nije smelo da napadne 30 mojih komšija i prijatelja. To pokazuje da su hijene. Je l'ste videli kako ih zovu? Neutralne pavlake. Ljute se što oni piju kafu. To su bitange, zgubidani. Sve što se dešava tu je uvek istih 40 ljudi. Od čega oni žive? Robert Silberholc, čist ustaša. Poruka svim građanima, zamislite da vam oni vode državu? Ali interesantno, bilo je ljudi koji rade u pravosudnom sistemu, izvesnu Nadeždu Joveš Grbić, koja je viši sudski saradnik u Višem sudu u Novom Sadu. Ona je viši sudski saradnik na maloletničkoj delikvenciji. Ta vam se došla ispred kuće nekoga da poziva na linč. Toliko o nezavisnom pravosuđu. Na linč moje porodice je pozvao advokat Srđan Kovačević, Đilasov advokat, koji je verovatno ostao bez para koje je imao. On je separatista ostrašćeni. Veliko hvala svima koji su se javili, hvala predsedniku države, njegovom bratu Andreju, patrijarhu srpskom. Poseban pozdrav za moje komšije, drugare i braću, koji su pokazali šta je srpski prkos - naveo je Vučević.

Autor: A.A.